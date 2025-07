Internacional mira mais um jogador que atua na Argentina

Mesmo com nove estrangeiro no grupo, o Internacional continua de olho em jogadores sul-americanos. O Colorado agora mira o meia-direita Matías Rojas. Conforme apurou o Lance!, o paraguaio tem contrato até o final do ano com o River Plate, mas já teria sido comunicado pelo técnico Marcelo Gallardo de que não deve permanecer. Com essa informação, a direção alvirrubra passou a monitorar a situação de perto.

O Inter também tem interesse em outros dois jogadores que atuam no país platino. São eles o primeiro volante Juan Portilla, colombiano que joga pelo Talleres, e o segundo volante Alan Rodríguez, que atua pelo Argentinos Juniors.

De saída do River

De acordo com jornalistas argentinos, o jogador de 29 anos está fora dos planos de Gallardo para o restante a temporada. A informação é de que seu contrato pode ser rescindindo nos próximos dias. A primeira opção do Millonario, porém, é negociar o atleta.

Roja vestiu a camisa do Corinthians entre 2023 e 2024, participando de 30 jogos, com três assistências. Depois, se transferiu para o Inter Miami, time de Lionel Messi, onde fez nove gols e deu duas assistências em 20 partidas. Ele assinou com o River Plate no início deste ano, mas pouco entrou em campo. Foram sete confrontos, todos iniciando no banco, e um gol marcado.

De acordo com o site Transfermarket, Rojas conviveu com lesões desde que deixou o Corinthians. Foram duas no período pelo Inter Miami e mais quatro – três delas musculares – nos seis meses de River Plate. Nesse meio ano, o paraguaio ficou 59 dias afastado, ficando de fora de 11 jogos.

Outros estrangeiros

Caso contrate Rojas, além do colombiano Portilla e do uruguaio Rodríguez, o Inter chegaria a 12 estrangeiros. Nas competições nacionais, só pode relacionas nove, o que faria com que três sobrassem a cada rodada do Campeonato Brasil ou da Copa do Brasil. Na Libertadores, a Conmebol não estipula nenhum limite.

Os gringos que estão no Beira–Rio são o goleiro Sergio Rochet (URU), os laterais Aguirre (ARG), Bernabei (ARG) e Benítez (PAR), o zagueiro Gabriel Mercado (ARG), o meia Óscar Romero (PAR) e os atacantes, Carbonero (COL), Rafael Borré (COL) e Enner Valencia (EQU).

Carreira

River Plate-ARG

2025 – 8 jogos, 1 gol

Inter Miami-EUA

2024 – 20 jogos, 9 gols, 2 assistências

Corinthians

2024 – 10 jogos, 1 assistência

2023 – 17 jogos, 1 assistência

Racing-ARG

2023 – 21 jogos, 9 gols, 2 assistências 2022 – 25 jogos, 7 gols, 5 assistências 2021 – 37 jogos, 2 gols, 4 assistências 2020 – 19 jogos, 5 gols, 3 assistências

Defensa y Justicia-ARG

2019 – 33 jogos, 7 gols, 2 assistências

Lanús-ARG

2018 – 12 jogos, 6 gols, 1 assistência 2017 – 17 jogos, 1 gol, 1 assistência

Cerro Porteño-PAR

2016 – 15 jogos 2015 – 19 jogos, 2 gols 2014 – 1 jogo