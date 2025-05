Sorteio da Copa do Brasil: detalhes da definição das oitavas de final

A terceira fase da Copa do Brasil se encerrou na última quinta-feira (23), e apenas 16 dos 92 times que participaram da competição seguem na disputa. Agora, os confrontos das oitavas de final do torneio serão definidos via sorteio, ainda sem data definida.

Dos clubes que conquistaram vaga na próxima fase, 12 são da Série A: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Completam a lista duas equipes da Série B, Athletico-PR e CRB, e dois da Série C, Retrô e CSA.

Como funciona o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil?

Ao contrário das fases anteriores, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil não é dividido por potes. Ou seja, não há qualquer restrição de confrontos entre os 16 classificados à próxima fase. Além dos duelos, são sorteados os mandos de campo.

Ainda não há data definida para a definição dos confrontos. As partidas das oitavas de final, contudo, estão previstas para 30 de julho (jogos de ida) e 6 de agosto (jogos de volta), após a pausa para o Mundial de Clubes.

Premiação da Copa do Brasil 2025

: R$ 1.543.500 – Série A R$ 1.378.125 – Série B R$ 830 mil – Outras divisões Segunda Fase :

: R$ 1.543.500 – Série A R$ 1.378.125 – Série B R$ 830 mil – Outras divisões Terceira Fase : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Oitavas de Final : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Quartas de Final : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

