Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Raul Costa Jr.: Bora! Pra frente!!!!

Está na hora de os clubes começarem a um projeto conjunto para o futebol brasileiro

PorRaul Costa Jr.
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 17:03
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Eleitores acompanham parciais da eleição presidencial no Brasil
Eleitores acompanham parciais da eleição presidencial no Brasil (Foto: AFP)

Passadas as eleições (pelo menos o primeiro turno), passada a Data Fifa, passada a turbulência das BETs, passados os debates políticos, as brigas, as discussões sobre este ou aquele candidato, está na hora de os clubes começarem a um projeto conjunto para o futebol brasileiro.

A CBF já está liderando? Sim, a CBF está liderando a conversa sobre a liga única. Ótimo, importante e fundamental. Mas penso que ainda ficam na mesa assuntos importantes como a cliente dependência (hoje, BET dependência), a inserção internacional do futebol brasileiro, gerando mais valor, a criação da marca "Futebol Brasileiro" (ou outro nome qualquer), a construção da imagem dos clubes (um a um) no exterior e até mesmo o padrão de transmissão que pretendemos entregar no exterior, além do evento que cada jogo precisa ser.

continua após a publicidade

Uma partida de série não pode se resumir a ter como "evento" a bola sendo retirada pelo juiz, o sorteio do lado do campo e o hino nacional (do que adianta para os portugueses, alemães e chineses?). É preciso pensar uma cara para o futebol brasileiro e isso, por mais competente que a CBF seja (e é, pois construiu passos importantes para o futebol brasileiro como calendário, fairplay financeiro, seleção brasileira etc.), não basta. O que cobro é mais amplo. É ver e construir o nosso futebol como produto, como um negócio. Os ingleses, os alemães fizeram isso. Os estadunidenses também estão no caminho. Como podemos querer entregar um produto sem uma construção anterior ? Por exemplo: quando os clubes entram em campo, não vale a transmissão acompanhar os times desde o vestiário? Lá de dentro mesmo. Isso pode ser uma "marca" bem nossa, com os cantos e as rezas dos times. Não vale ter uma música forte, envolvente, na entrada dos atletas, por exemplo? Ah, mas nem todos os estádios têm condições. Verdade. Então, vamos construir essa realidade.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um projeto começa com alguns estádios e termina em todos. Monte-se um cronograma para atendimento. Como será a transmissão-padrão? Quem fará? Os clubes? E os patrocínios, vamos vender a transmissão com marcas ou sem marcas? Onde começará a transmissão? Vamos entregar as coletivas também? Existem muitos canais de esportes que se interessariam. Vamos criar um game? Enfim, são tantas perguntas e demandas que está mais do que na hora de se construir um projeto sólido, integrado com um apoio técnico de grandes players (Globo, Disney, SkySports e tantos outros) e muitas inovações. Construir um cartão de entrada do futebol brasileiro com a cara de modernidade, com uma pegada digital, inovadora e provocativa. Um produto no qual o cliente pense em comprar não só pelos jogos e pela qualidade técnica dos clubes como também pelo produto.

continua após a publicidade

Está mais do que na hora, pois a expansão do futebol brasileiro não pode e não deve ser somente da fronteira pra dentro. Tem que ser lá fora e isto trará mais valor aqui, além da maior valorização do público brasileiro pelo seu futebol, que já é grande. Um movimento assim já deveria ter começado, já está tarde. Mas, para começar, tem que ter a liderança e envolvimento dos 12 grandes. Não só deles, mas, principalmente, deles. Como? Cedendo talentos pensantes. Cedendo conhecimento de mercado. Ajudando na implantação, criando condições para que todos se sentem à mesa e tragam suas experiências. Na semana que passou, o Flamengo liderou a rebelião dos clubes contra a MP que acaba com as BETs. O Flamengo não pode liderar esse processo? A CBF trabalha bem, mas está pegada, esse espírito verde-amarelo, esse coração, está nos clubes. Bora!!!!

Sede da CBF (Foto: Vicente Seda)
Sede da CBF (Foto: Vicente Seda)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Galozone Arena MRV (reprodução Galozone)

Atlético Mineiro

GaloZone: Arena MRV inaugura camarote com experiências exclusivas para a torcida do Atlético

Há 1 minuto
Arthur, volante do Santos

Santos

Arthur tem lesão diagnosticada e desfalca o Santos contra o Flamengo

Há 4 minutos
Treino do São Paulo nesta segunda-feira

São Paulo

São Paulo pode perder quarteto de titulares contra o Cruzeiro

Há 12 minutos
Fernando Diniz durante trabalho com o Corinthians

Corinthians

Diniz faz testes no Corinthians antes de duelo decisivo contra o Internacional

Há 28 minutos
Carlos Alberto durante jogo pelo Botafoto

Fora de Campo

Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco

Há 45 minutos
Flamengo remove Betano dos uniformes

Futebol Nacional

MP das Bets: veja como os clubes da Série A estão se adequando às novas regras

Há 49 minutos
Mais LANCE!
Camisa do São Paulo com patrocínio

MP das bets pode tirar uniforme, placas e nome do CT do São Paulo

Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Palmeiras e Fluminense durante partida neste ano de 2026 - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Conmebol define uniformes de Fluminense e Palmeiras nos jogos da semifinal da Libertadores

Diógenes, goleiro do Santos

Diógenes segura a bronca no gol e ajuda Santos a manter sequência de vitórias

Jair durante treino do Vasco

Vasco substitui patrocinador no uniforme em adequação à MP das Bets

Vitão pelo Brasil (Foto: Basquiat)

Vitão ganha espaço na Seleção Sub-20 e projeta decisões pelo Atlético: 'Muita ambição'

Paulinho em campo no treinamento do Palmeiras nesta segunda-feira (5)

Paulinho inicia transição física, e Palmeiras treina com foco no Bahia

Castaño viagem pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético define retorno de convocados após Data Fifa: veja a logística

Palmeiras atuando no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras inicia semana com volta de convocados e maratona decisiva na temporada

Fernando Diniz durante trabalho no Corinthians

Diniz perde meia para duelo decisivo do Corinthians

Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Foco no Brasileirão: Confira a agenda semanal do Atlético

Maracanã

Juíza nega liminar do Vasco para enfrentar o Boca no Maracanã

Finazzi pelo Corinthians

Ídolos do Corinthians não conseguem se eleger nas eleições