Raul Costa Jr.: Bora! Pra frente!!!!

Passadas as eleições (pelo menos o primeiro turno), passada a Data Fifa, passada a turbulência das BETs, passados os debates políticos, as brigas, as discussões sobre este ou aquele candidato, está na hora de os clubes começarem a um projeto conjunto para o futebol brasileiro.

A CBF já está liderando? Sim, a CBF está liderando a conversa sobre a liga única. Ótimo, importante e fundamental. Mas penso que ainda ficam na mesa assuntos importantes como a cliente dependência (hoje, BET dependência), a inserção internacional do futebol brasileiro, gerando mais valor, a criação da marca "Futebol Brasileiro" (ou outro nome qualquer), a construção da imagem dos clubes (um a um) no exterior e até mesmo o padrão de transmissão que pretendemos entregar no exterior, além do evento que cada jogo precisa ser.

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Uma partida de série não pode se resumir a ter como "evento" a bola sendo retirada pelo juiz, o sorteio do lado do campo e o hino nacional (do que adianta para os portugueses, alemães e chineses?). É preciso pensar uma cara para o futebol brasileiro e isso, por mais competente que a CBF seja (e é, pois construiu passos importantes para o futebol brasileiro como calendário, fairplay financeiro, seleção brasileira etc.), não basta. O que cobro é mais amplo. É ver e construir o nosso futebol como produto, como um negócio. Os ingleses, os alemães fizeram isso. Os estadunidenses também estão no caminho. Como podemos querer entregar um produto sem uma construção anterior ? Por exemplo: quando os clubes entram em campo, não vale a transmissão acompanhar os times desde o vestiário? Lá de dentro mesmo. Isso pode ser uma "marca" bem nossa, com os cantos e as rezas dos times. Não vale ter uma música forte, envolvente, na entrada dos atletas, por exemplo? Ah, mas nem todos os estádios têm condições. Verdade. Então, vamos construir essa realidade.



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Um projeto começa com alguns estádios e termina em todos. Monte-se um cronograma para atendimento. Como será a transmissão-padrão? Quem fará? Os clubes? E os patrocínios, vamos vender a transmissão com marcas ou sem marcas? Onde começará a transmissão? Vamos entregar as coletivas também? Existem muitos canais de esportes que se interessariam. Vamos criar um game? Enfim, são tantas perguntas e demandas que está mais do que na hora de se construir um projeto sólido, integrado com um apoio técnico de grandes players (Globo, Disney, SkySports e tantos outros) e muitas inovações. Construir um cartão de entrada do futebol brasileiro com a cara de modernidade, com uma pegada digital, inovadora e provocativa. Um produto no qual o cliente pense em comprar não só pelos jogos e pela qualidade técnica dos clubes como também pelo produto.

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Está mais do que na hora, pois a expansão do futebol brasileiro não pode e não deve ser somente da fronteira pra dentro. Tem que ser lá fora e isto trará mais valor aqui, além da maior valorização do público brasileiro pelo seu futebol, que já é grande. Um movimento assim já deveria ter começado, já está tarde. Mas, para começar, tem que ter a liderança e envolvimento dos 12 grandes. Não só deles, mas, principalmente, deles. Como? Cedendo talentos pensantes. Cedendo conhecimento de mercado. Ajudando na implantação, criando condições para que todos se sentem à mesa e tragam suas experiências. Na semana que passou, o Flamengo liderou a rebelião dos clubes contra a MP que acaba com as BETs. O Flamengo não pode liderar esse processo? A CBF trabalha bem, mas está pegada, esse espírito verde-amarelo, esse coração, está nos clubes. Bora!!!!