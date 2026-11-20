Atlético-MG tenta evitar sexto vice consecutivo do Brasil na Sul-Americana
Alvinegro disputa decisão neste sábado (21) e pode encerrar sequência de cinco finais sem título brasileiro na competição
O Atlético-MG entra em campo neste sábado (21) com a missão de interromper uma sequência negativa dos clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. A partir das 19h30 (de Brasília), o Galo enfrenta o Boca Juniors, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, pela final da competição. Caso perca, o Brasil chegará ao sexto vice consecutivo no torneio.
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A sequência começou em 2021, quando o Red Bull Bragantino perdeu a decisão para o Athletico. Apesar do resultado, o título permaneceu em território brasileiro. A partir da temporada seguinte, porém, os representantes do país passaram a ser derrotados por equipes estrangeiras nas finais.
Em 2022, o São Paulo ficou com o vice após perder para o Independiente del Valle. No ano seguinte, o Fortaleza foi superado pela LDU. Já em 2024, o Cruzeiro perdeu o título para o Racing, enquanto o Atlético-MG foi derrotado pelo Lanús nos pênaltis, por 5 a 4, na decisão de 2025.
Agora, o Galo tem a oportunidade de mudar o cenário e evitar que o futebol brasileiro amplie a marca negativa. Para isso, terá pela frente o Boca Juniors, em uma decisão disputada em jogo único, na Colômbia.
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Brasileiros vice-campeões da Sul-Americana desde 2021
- 2021: Red Bull Bragantino – vice para o Athletico
- 2022: São Paulo – vice para o Independiente del Valle
- 2023: Fortaleza – vice para a LDU
- 2024: Cruzeiro – vice para o Racing
- 2025: Atlético-MG – vice para o Lanús
Apesar do retrospecto recente nas decisões, o Brasil soma cinco títulos da Copa Sul-Americana. O Athletico é o único clube brasileiro bicampeão, com conquistas em 2018 e 2021. Internacional (2008), São Paulo (2012) e Chapecoense (2016) também já levantaram a taça.
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