São Paulo confirma lesão e zagueiro vira dúvida para reta final do Brasileirão
Problema muscular de Rafael Toloi reduz as opções de Dorival Júnior
O São Paulo confirmou nesta sexta-feira (20) que o zagueiro Rafael Toloi sofreu uma pequena lesão no adutor direito. O defensor precisou ser substituído durante a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na quinta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro, e passou por exames que identificaram o problema muscular.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
A situação aumenta as preocupações do São Paulo no setor defensivo. Sabino segue afastado após passar por cirurgia, enquanto Newton, volante que vem sendo improvisado na zaga justamente pela falta de opções, retorna após cumprir suspensão contra o Fluminense.
Como a equipe atua com três defensores, o técnico Dorival Júnior conta, neste momento, com apenas Arboleda, Newton e o jovem Osorio disponíveis para formar o trio de zaga.
São Paulo inicia preparação para enfrentar o Botafogo
O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (20), no CT da Barra Funda, e iniciou os trabalhos visando ao confronto com o Botafogo, marcado para segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogadores que tiveram maior minutagem diante do Fluminense permaneceram nas dependências internas do centro de treinamento para atividades regenerativas. Os demais atletas participaram de trabalhos no gramado, inicialmente com exercícios de aquecimento, deslocamento e posse de bola.
Na sequência, Dorival Júnior e sua comissão técnica comandaram atividades em campo reduzido. O São Paulo volta a treinar na manhã deste sábado (21), novamente no CT da Barra Funda, dando continuidade à preparação para o duelo no Rio de Janeiro.
Mais LANCE!
Tolói deixa jogo contra o Fluminense com dores e preocupa o São Paulo
Zagueiro sentiu um problema no adutor direito ainda no primeiro tempo e passará por exames; prazo curto até o fim da temporada gera preocupação
Bastidores: gestos, cobranças e mudanças marcam a noite de Dorival no São Paulo
Treinador passou a partida em pé, orientando o elenco e fazendo mudanças para tentar reverter o cenário; São Paulo terminou o jogo sob vaias no Morumbis
'Esquece isso': Dorival evita falar sobre futuro no São Paulo após derrota
Com contrato até o próximo mês, treinador evita projetar permanência, reconhece que os resultados ficaram abaixo do esperado e explica entraves para o planejamento de 2027
Calleri admite atuação ruim do São Paulo e considera vaias da torcida corretas
Atacante reconheceu que o São Paulo teve dificuldades para marcar o Fluminense, admitiu que a equipe não esteve no jogo no primeiro tempo e considerou justos os protestos da torcida
Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis
Gol perdido em São Paulo x Fluminense viraliza: 'Meu Deus'
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis
Veja o gol da vitória do Fluminense sobre o São Paulo pelo Brasileirão
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis
Vídeo: Rafael ganha desenho, e trio de ataque é tietado na chegada do São Paulo ao Morumbis
Lucas Moura, Artur e Calleri foram alguns dos mais procurados pelos pequenos torcedores; Dorival Júnior também parou para atender as crianças antes do duelo com o Fluminense
Dorival muda escalação do São Paulo para enfrentar o Fluminense no Morumbis
Equipes se enfrentam logo mais, às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão
Fluminense vence São Paulo e encaminha vaga direta na Libertadores
Gol do Tricolor carioca foi marcado pelo volante Hércules
São Paulo terá decisões sobre contratos e elenco antes de definir 2027
Clube terá de resolver situações de jogadores fora dos planos de Dorival e avaliar cinco atletas que retornam de empréstimo ao fim da temporada
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Inteligência artificial projeta vencedor em São Paulo x Fluminense
Equipes se enfrentam no Morumbis, em São Paulo
Dorival terá que mexer no São Paulo para enfrentar o Fluminense; veja as alternativas
Com baixas por lesão, suspensão e convocação, treinador terá que reorganizar principalmente a defesa e o meio-campo para o duelo no Morumbis
Escalação: São Paulo terá desfalque de Bobadilla contra o Fluminense
Paraguaio voltou ao Brasil após defender a seleção na Data Fifa, mas não se reapresentou ao CT; confronto contra o Fluminense será nesta quinta-feira, no Morumbis
São Paulo é condenado a indenizar auxiliar técnico de Roger Machado
Auxiliar técnico receberá valor provisório de R$ 142 mil após questionar a rescisão antecipada do contrato; outro integrante da comissão também acionou o clube
Trio do São Paulo fecha Data Fifa com assistência, titularidade e 90 minutos pelo Paraguai
Djhordney e Pedro Ferreira participaram de gols do Brasil sub-20, enquanto Bobadilla foi titular na vitória paraguaia sobre o Japão
São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Fluminense: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Campeão pelo São Paulo, Maicon compartilha experiências com jovens do Arouca
Ex-volante participou de treino com o Sub-20, relembrou a trajetória no futebol e deu conselhos aos atletas que sonham em se profissionalizar