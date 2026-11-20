O São Paulo confirmou nesta sexta-feira (20) que o zagueiro Rafael Toloi sofreu uma pequena lesão no adutor direito. O defensor precisou ser substituído durante a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na quinta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro, e passou por exames que identificaram o problema muscular.

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A situação aumenta as preocupações do São Paulo no setor defensivo. Sabino segue afastado após passar por cirurgia, enquanto Newton, volante que vem sendo improvisado na zaga justamente pela falta de opções, retorna após cumprir suspensão contra o Fluminense.

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Como a equipe atua com três defensores, o técnico Dorival Júnior conta, neste momento, com apenas Arboleda, Newton e o jovem Osorio disponíveis para formar o trio de zaga.

Rafael Toloi sofreu uma lesão muscular durante a partida contra o Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

São Paulo inicia preparação para enfrentar o Botafogo

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (20), no CT da Barra Funda, e iniciou os trabalhos visando ao confronto com o Botafogo, marcado para segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Os jogadores que tiveram maior minutagem diante do Fluminense permaneceram nas dependências internas do centro de treinamento para atividades regenerativas. Os demais atletas participaram de trabalhos no gramado, inicialmente com exercícios de aquecimento, deslocamento e posse de bola.

Na sequência, Dorival Júnior e sua comissão técnica comandaram atividades em campo reduzido. O São Paulo volta a treinar na manhã deste sábado (21), novamente no CT da Barra Funda, dando continuidade à preparação para o duelo no Rio de Janeiro.