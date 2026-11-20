A comentarista de arbitragem do SBT, Nadine Basttos, analisou os principais aspectos que podem influenciar a atuação do árbitro Andrés Matonte na final da Copa Sul-Americana, entre Atlético-MG e Boca Juniors. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a ex-árbitra falou sobre o perfil do uruguaio, o comportamento dos jogadores do Galo e a estratégia do time argentino para administrar o tempo de jogo em uma decisão.

A partida será disputada neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. O Atlético busca o título inédito da competição, enquanto o Boca Juniors tenta ampliar sua história no torneio continental.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nadine destacou a experiência de Matonte, que já trabalhou em Copa do Mundo, Copa América e comandou uma final da Sul-Americana em 2021. Apesar do currículo, a comentarista ressaltou que o principal desafio em uma decisão é manter o critério e controlar a partida sem depender excessivamente do VAR.

— O que se espera de um árbitro numa final é critério. Que apite de forma simples e firme, que consiga controlar a partida com segurança do começo ao fim e que não jogue a responsabilidade das suas decisões para o VAR — avaliou.

continua após a publicidade

Conhecido por deixar o jogo correr e marcar poucas faltas, Matonte terá um cenário de maior pressão em Barranquilla. Para Nadine, o estilo do uruguaio pode funcionar no futebol sul-americano, mas exige atenção redobrada em uma decisão, especialmente nos momentos de tensão.

Árbitro uruguaio Andrés Matonte (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O temperamento de jogadores do Atlético-MG, como Lyanco, também pode representar um desafio durante a partida. Na avaliação da comentarista, o árbitro precisa estar atento às situações que acontecem em campo, sem se prender previamente à personalidade de determinados atletas.

continua após a publicidade

— Na prática, ele vai precisar de atenção redobrada nos momentos de tensão e nas entradas mais duras. Se conseguir fazer essa leitura com equilíbrio e punir quando tem que punir, o temperamento do jogador deixa de ser um problema para a arbitragem — explicou.

Comentarista aponta cuidado do Atlético com a cera do Boca Juniors

Outro ponto abordado por Nadine foi a possibilidade de o Boca Juniors utilizar a administração do tempo como estratégia durante a final. A comentarista destacou a importância de Matonte aplicar com firmeza as regras contra atrasos no reinício da partida, evitando que o jogo seja interrompido constantemente.

continua após a publicidade

Segundo Nadine, as mudanças recentes nas regras ajudam a combater a cera, mas a postura do árbitro é determinante para impedir que esse tipo de comportamento se repita ao longo do confronto. Já do lado do Atlético, alertou para a importância de não entrar nas provocações do adversário.

— Do lado do Atlético, a melhor maneira de lidar com isso é não cair na provocação. Reclamar, discutir, empurrar no reinício, tudo isso é exatamente o que o adversário quer, porque gera cartão e tira o foco do jogo — concluiu.