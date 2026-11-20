MC Livinho é anunciado pelo Cianorte e volta ao futebol após quatro anos
Cantor vestirá a camisa 10 do clube paranaense, que disputará o Campeonato Estadual e a Série D do Brasileirão em 2027
MC Livinho está de volta ao futebol profissional. O cantor foi anunciado nesta sexta-feira (20) como reforço do Cianorte, clube do interior do Paraná, para a temporada 2027. Com a camisa 10, o artista inicia mais uma tentativa de conciliar a carreira musical com o sonho de atuar profissionalmente nos gramados.
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A chegada ao Cianorte marca o retorno de Livinho aos gramados após quatro anos. A última experiência profissional do cantor aconteceu em 2022, pelo Audax-SP, quando entrou em campo por 14 minutos na derrota por 3 a 1 para o Oeste. Na ocasião, a equipe acabou rebaixada no Campeonato Paulista da Série A2.
Em 2019, o artista teve sua passagem mais consistente pelo futebol, quando defendeu o São Caetano. Foram oito partidas disputadas, sendo três como titular, mas sem balançar as redes. No mesmo ano, também realizou testes no Oeste, porém não avançou nas negociações.
O cantor chegou a ser registrado pelo Audax em 2020 e teve uma apresentação prevista, mas a agenda de shows impediu o avanço do projeto naquele momento. Além disso, Livinho participou de um jogo-treino contra o Corinthians, no CT Joaquim Grava.
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Calendário do Cianorte em 2027
Em sua nova tentativa de se firmar como jogador profissional, MC Livinho será comandado por Júnior Lopes, filho do ex-técnico Antônio Lopes. O Cianorte terá pela frente o Campeonato Paranaense e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2027, competições que poderão marcar um novo capítulo na trajetória do artista dentro do futebol.
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