Pitaco do Guffo: Quem leva a Copa do Brasil?

Com a classificação do Cruzeiro e do Vasco da Gama, ficaram definidas as semifinais da Copa do Brasil 2025: a Raposa enfrentará o Corinthians, e o Vascão tem outro clássico estadual pela frente, agora contra o Fluminense. Quatro equipes em momentos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Afinal, quem leva a Copa do Brasil?

Justamente esse clássico entre Vasco e Fluminense garante que teremos um time carioca na final, e que um dos dois não poderá buscar o bi-campeonato. E do outro lado, o Timão renovado de Dorival Junior vai em busca do tetra, mas terá que eliminar o dono e proprietário do torneio, já que o Cruzeiro é o maior vencedor com seis títulos.

Um favoritismo cabuloso

Não dá para ignorar que o trabalho de Leonardo Jardim tem dado seus frutos no Cruzeiro. O treinador português chegou na Toca da Raposa com alto gabarito e muitas expectativas, mas demorou um pouco para engrenar com o elenco. Processo normal de adaptação, mas não faltaram aqueles que duvidavam. Agora, sete meses depois, a Raposa disputa o título do Brasileirão e é a favorita pra Copa do Brasil, com 34% de chance de título.

Independente de alcançar títulos, o trabalho de Leonardo Jardim no Cruzeiro é exitoso. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Essa linha ascendente do desempenho mineiro pode encontrar um paralelo no trabalho de Dorival no Corinthians. Após a saída de Ramon Diaz, ele precisou retomar um elenco rachado e montou rapidamente um time competitivo. E nas partidas contra o Athlético-PR, Dorival inovou na formação tática, ousou na escalação e consagrou um novo ídolo da Fiel, o jovem Gui Negão. Nada mal pra quem é conhecido por fazer apenas o “feijão com arroz” como treinador. O Corinthians tem 25% de chance de título.

Clássico é clássico e vice versa

Se tem algo que não dá pra duvidar é a capacidade de Renato Gaúcho de renascer das cinzas. Após uma sequência negativa no Brasileirão depois do Mundial de Clubes, o Flu eliminou o Internacional e o Bahia sem sofrer muito nas quatro partidas na Copa do Brasil. Sem a bola, o Tricolor é um time que pressiona bastante o adversário até recuperar a posse, onde consegue construir com qualidade. Nas probabilidades, o Flu tem 28% de chance de título.

Irônico que dois ex treinadores recentes da Seleção estejam nesta semis. Se Dorival ajeitou o Corinthians, Fernando Diniz não conseguiu ainda colocar “sua cara” nesse Vasco da Gama. Com as novas contratações, é um time em construção ainda. E de fato, o Vasco é uma equipe que não consegue ter controle das partidas e se impor aos adversários. Por essas, que entre os 4, o Cruzmaltino é a zebra na hora de pensar quem leva a Copa do Brasil: tem apenas 13% de chance de título.