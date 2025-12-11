menu hamburguer
Fluminense

Thiago Silva aponta problema do Fluminense em derrota para o Vasco

Tricolor é derrotado por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
22:30
Thiago Silva Fluminense Vasco
Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Vasco (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C,)
  Matéria
  • Mais Notícias

Thiago Silva criticou o desempenho do Fluminense na derrota por 2 a 1 para o Vasco nesta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor foi para o intervalo vencendo, mas sofreu a virada na segunda etapa.

Em entrevista na saída de campo, o zagueiro afirmou que o Flu "parou de jogar" e caiu na armadilha de pressão alta do rival. Ele avalia, ainda, que faltou movimentação nas jogadas de bola longa.

— Paramos de jogar. Eles pressionaram, estavam pressionando bem, encaixaram, e a gente não estava conseguindo sair da marcação. Nem a bola em profundidade que foi falada a gente fez hoje. A gente até fez bastante bola longa, mas sem movimento — declarou Thiago ao "Sportv".

Apesar dos erros do Fluminense, Thiago Silva preferiu não citar culpados e acredita que o confronto continua em aberto para o jogo de volta.

— Enfim, não é culpa e não vamos apontar o dedo para ninguém. Resultado adverso, 2 a 1, mas vamos para o segundo jogo, mais 90 minutos. Está tudo em aberto e tenho certeza que eles também sabem — completou.

Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), também no Maracanã, e decidem a vaga na final da Copa do Brasil. O Tricolor terá de reverter a vantagem de um gol construída pelo rival nesta quinta-feira (11).

Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Vasco (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C,)

