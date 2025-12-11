Em noite de show nas arquibancadas, o Vasco venceu o Fluminense de virada por 2 a 1 no Maracanã pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Kevin Serna abriu o placar pro Flu no primeiro tempo, Rayan igualou o marcador no segundo e Vegetti deu números finais à vitória.

Com o resultado, o Cruz-Maltino leva a vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo (14), às 20h30, também no Marcanã. O vencedor enfrenta Corinthians ou Cruzeiro, que jogam às 18h do mesmo dia.

Como foi Vasco x Fluminense

Primeiro tempo

O clássico começou antes do apito inicial. Na entrada dos times em campo, as torcidas de Vasco e Fluminense protagonizaram um espetáculo que esquentou as arquibancadas antes do jogo decisivo. Foi assim que Raphael Claus iniciou o primeiro tempo, sob fumaça de fogos e sinalizadores, e com decibéis elevados por 64.990 tricolores e vascaínos cantando a plenos pulmões.

A primeira chance de perigo foi do Fluminense. Em jogada de toques rápidos, Samuel trabalhou com Everaldo, que lançou Serna em profundidade. O colombiano encontrou passe para Lucho Acosta, de frente pro gol, finalizar para fora. O lance acendeu o Tricolor, que passou a dominar as ações do jogo a partir de então.

Kevin Serna e Samuel Xavier comemoram o gol do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Mesmo com dificuldade de penetrar a defesa rival, o Vasco respondeu aos 15 minutos. Após recuperar a bola no campo de ataque, Puma recebeu a bola invertida e tocou por cobertura na saída de Fábio, mas Thiago Silva fez o corte providencial. No contra-golpe, o Flu subiu rápido com Everaldo, que sofreu a falta de Léo Jardim na entrada da área, punido com cartão amarelo. Na cobrança, em jogada ensaiada, o Tricolor abriu o placar: Renê buscou seu capitão, que escorou para o meio da área para Kevin Serna bater colocado.

Aos 35, os comandados de Fernando Diniz começaram a reagir em cima dos erros do Flu. Depois de recuperar a bola no campo de ataque, Nuno Moreira abriu com Cauan Barros, na direita, que bateu cruzado, para fora. A chance criou um momento de pressão para o Vasco, que teve escanteios na sequência e conseguiu reter mais a posse. Já aos 45, Andrés Gomez teria sofrido pênalti de Freytes, mas o jogador estava impedido no início da jogada. Nos acréscimos, o camisa 11 voltou a aparecer bem no ataque mas depois de corte ruim de Thiago Silva, bateu por cima do gol de Fábio.

Segundo tempo

Precisando do resultado, o Vasco voltou intenso depois do intervalo. Logo aos 5 minutos, após jogada pela esquerda, Nuno cruzou rasteiro encontrou Rayan livre para igualar o placar e levantar a torcida vascaína no Maracanã. Inspirados pelo canto de "time da virada", Andrés Gomez teve chance perigosa, mas parou em boa defesa de Fábio.

O Cruz-Maltino cresceu com o gol e a força emanada da arquibancada, enquanto o Fluminense tentava se recolocar na partida. Conforme o Setor Sul aumentava o som, o time passou a ocupar o campo de ataque, mas não levou perigo ao gol de Léo Jardim.

O Vasco, por sua vez, voltou a ameaçar em cabeçada de Pumita, que carimbou a trave e saiu em tiro de meta. Em meio a superioridade adversária, o Flu conseguiu sua primeira chance do segundo tempo em finalização de Keno para defesa segura do goleiro vascaíno. Nos acréscimos, Vegetti, que entrou na segunda etapa, virou o jogo para o Cruz-Maltino.

Rayan comemora seu gol pelo Vasco sobre o Fluminense (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

SEMIFINAL (JOGO DE IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Kevin Serna (22'/1T); Rayan (5'/2T), Vegetti (49'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Leo Jardim (VAS)

🔴 Cartão vermelho: -

🏁: Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz): Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes (Hugo Moura), Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira (Vegetti) e Rayan.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía): Fábio; Samuel, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Acosta (Ganso); Soteldo (Keno), Serna e Everaldo