Guillermo Varela ainda tem dois anos restantes de contrato com o Flamengo, mas o coração se divide ao pensar na aposentadoria. Torcedor declarado do Peñarol, o lateral de 32 anos disse que encerrar a carreira no clube uruguaio é uma possibilidade, mas deixou o futuro em aberto. Em entrevista ao jornal "El Espectador Deportes", ele diz, ainda, que tem conversas constantes com Arrascaeta e De la Cruz sobre o tema.

— Tenho contrato de mais dois anos no Flamengo. Claro que gostaria de encerrar a carreira no Peñarol, mas não sei o que será amanhã. Tenho claro que vou passar dois anos aqui e só. Eu como torcedor do Peñarol joguei lá quando era jovem, não tenho internamente essa obrigação. Pode ser que daqui dois anos eu renove, é uma coisa aberta. Quando nos reunimos projetamos, mas as carreiras são completamente diferentes. Os momentos, hoje estamos aqui e amanhã não se sabe. Seria muito fácil deixar o torcedor tranquilo dizendo que iremos, mas prefiro deixar aberto — declarou.

O camisa 2 foi questionado sobre quais jogadores gostaria de convencer a jogar no clube e citou diversos companheiros uruguaios espalhados pelo mundo, além dos dois outros torcedores do Peñarol no elenco rubro-negro

— Tem nós três (Varela, De la Cruz e Arrascaeta), Facu Pellistri, Brian Rodríguez, Facundo Torres, Piqueréz, quando nos juntamos todos e falamos sempre citamos isso… seria lindo — disse.

O lateral também falou sobre o protagonismo de Arrascaeta no Flamengo. Segundo o companheiro, o camisa 10 vive seu melhor momento desde que chegou ao clube e é comparado até a Zico.

— Sim (Arrascaeta é o melhor uruguaio no exterior). Sempre é muito decisivo nos momentos de dificuldade. Fez uma partida que no primeiro tempo nos custou muito. O segundo foi outra história, corrigimos no intervalo. Acho que esse ano foi um dos melhores da carreira do Arrasca. Pela quantidade de gols que tem, parece que é um atacante. Tem sido muito importante para o Flamengo em todos os anos que estive aqui, mas esse particularmente acredito que seja o melhor da carreira mesmo. No Brasil o Giorgian é a nível de Zico. Não sei se no Uruguai sabem o que é o Zico para o Flamengo, mas aqui comparam ele ao Zico. Pela quantidade de títulos que ganhou, por ser decisivo. No Uruguai não se tem a dimensão do que ele é aqui, mas ele está dando e a última partida já mostrou isso — avaliou.

Varela também comentou sua adaptação ao estilo do Flamengo e como sua função mudou com a chegada de Filipe Luís. Antes mais defensivo, o lateral-direto afirmou que tem maior liberdade sob o novo comandante.

— Quando cheguei ao Flamengo, disseram-me que os laterais estavam com dificuldades defensivas e que queriam que eu desse equilíbrio à equipe. Priorizei o defensivo. Pensava que não faltava atacar tanto porque os pontas que temos atacam muito, são bons no um contra um. Não via essa passagem tão obrigatória como em outras equipes. Mas depois percebi o quão importante era para o lateral avançar. Os treinadores eram mais conservadores antes, não queriam, mas quando chegou o Filipe Luís disse que queria que os laterais subissem. É o mesmo que me pediu o Bielsa, foi claro porque gosta mais de atacar do que de defender. Fui crescendo e pude chegar aqui. No Uruguai fui muitas vezes criticado por atacar mais do que defender. Aqui quando cheguei, segui o que me pediram de defender, mas as circunstâncias mudaram. Me deram a confiança, o treinador me diz para ir para cima — comentou.

Varela, De la Cruz e Arrascaeta comemoram gol pelo Flamengo contra o Estudiantes na Libertadores (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

