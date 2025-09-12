Reação de Textor após eliminação do Botafogo contra o Vasco viraliza; veja
Alvinegro perdeu nos pênaltis para o rival na Copa do Brasil
O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil ao perder nos pênaltis para o Vasco da Gama, no Nilton Santos, nesta quinta-feira (12). Após a queda do Alvinegro, a câmera focou em Jonh Textor, que estava com cara de poucos amigos ao deixar o estádio. A cena do empresário viralizou nas redes sociais.
Na web, alguns torcedores do Botafogo ficaram na bronca com Textor e culparam o empresário pelo fracasso esportivos do Glorioso em 2025. Após os títulos de 2024, neste ano, o clube ficou na 9ª posição no Cariocão, foi eliminado nas Copas e é o 5º colocado no Brasileirão, 12 pontos atrás do líder Flamengo.
Veja as reações nas redes sociais:
Como foi Botafogo x Vasco?
Texto por: Leonardo Bessa e Pedro Cobalea Neves
O Glorioso, empurrado por sua torcida, começou como se queria: ocupando o campo de ataque, acionando Jeffinho e Joaquín Correa pela esquerda, mas esbarrando no último passe. O Cruz-Maltino, retraído, pouco criava, até que Philippe Coutinho resolveu mudar a paisagem. De uma falta distante, o camisa 10 obrigou Neto a espalmar para o meio da área; Nuno, atento, testou para o fundo da rede e fez explodir o setor vascaíno. O gol não alterou a dinâmica: os alvinegros seguiam com a bola, os cruz-maltinos com as tentativas esparsas. Quando Tuco Correa foi derrubado por Léo Jardim, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima apontou a marca fatal. Alex Telles converteu e deixou tudo igual.
O segundo tempo foi todo do Botafogo, com uma pressão constante que deixava o Vasco encurralado. Coutinho ainda conseguiu arrancar alguns aplausos com jogadas isoladas: um chute que passou bem perto da trave e uma chance perdida na marca do pênalti. Mas, na verdade, o tempo parecia estar contra os visitantes, que se arrastavam em busca de um pouco de fôlego. Substituído por estar exausto, o camisa 10 deixou o campo e, com ele, parecia que a esperança cruz-maltina de resolver a partida no tempo normal também se foi. O Nilton Santos fervia, a torcida pedia mais intensidade, mas o placar insistia em não mudar.
Vieram os pênaltis, esse território onde nervos pesam mais que pernas. Logo na primeira cobrança do Botafogo, Léo Jardim defendeu o chute de Alex Telles, mudando o enredo. Do outro lado, Robert Renan, recém-chegado, carregava em seus ombros um fantasma: aquele pênalti batido de cavadinha e perdido pelo Internacional contra o Juventude em 2024. No entanto, o destino lhe ofereceu redenção. Com firmeza, bateu o quinto e carimbou a classificação do Vasco. Enquanto os jogadores vascaínos corriam para celebrar, a torcida do Botafogo, inconformada, vaiava o próprio time. O clássico terminou em festa para uns e frustração para outros — mas, sobretudo, reafirmou a mística de que, em Copas, o Gigante sempre encontra um jeito de seguir em frente.
