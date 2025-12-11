Neymar demonstrou apoio à postura do Flamengo contra os gramados sintéticos no futebol brasileiro. O Rubro-Negro fez publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (11) explicando o que era "fato ou fake" (verdadeiro ou não) sobre a proposta apresentada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre os campos do Brasil. O atacante do Santos, por sua vez, curtiu o post.

Em documento enviado a CBF na última segunda-feira (8), o clube da Gávea enviou sugestões para melhora técnica das arenas do país e criticou a utilização de gramado sintético na elite do Campeonato Brasileiro. Junto a isso, o Rubro-Negro solicitou ajuste do Regulamento Geral de Competições (RGC) e do Regulamento Específico de Competições (REC) do Brasileirão 2026. O clube aguarda pela formação de um grupo de trabalho para debate sobre o tema.

O movimento gerou críticas de clubes e torcedores rivais, especialmente da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Em resposta à repercussão do tema, o Flamengo se manifestou "tirando dúvidas" sobre a proposta apresentada.

Confira abaixo a publicação do Flamengo

"Grama ou plástico?

O que é fato e o que é fake no uso de gramados de plástico no futebol?

✅ FATO 1: O Flamengo protocolou, junto à CBF, uma sugestão detalhada de mais de 20 páginas, com metodologia de avaliação, parâmetros técnicos, recomendações de melhorias estruturais para a evolução gradativa dos gramados brasileiros de 2026 até 2029.

❌ FAKE 1: A proposta do Flamengo trata exclusivamente de retirar os gramados de plástico sem um processo de melhoria dos gramados naturais.

✅ FATO 2: O Flamengo sugere um processo gradativo de substituição dos gramados sintéticos por naturais ou híbridos ao longo de 2 anos para a Série A e 3 anos para a Série B.

❌ FAKE 2: A proposta do Flamengo quer uma mudança imediata que prejudica economicamente os clubes que têm gramados sintéticos.

SE É PRA MACHUCAR FEIO, A BOLA PODIA SER DE FERRO.

✅ FATO 3: A maior parte dos estudos tem fortes indicativos que os gramados sintéticos aumentam o risco de lesões mais graves, como rompimento de ligamentos e entorses de joelho — por causa da tração maior e impacto no corpo do atleta.

❌ FAKE 3: Negar os riscos do sintético ignora as evidências: estudos identificam microplásticos, PFAS e outras substâncias tóxicas (benzeno, ftalatos, metais pesados) em gramas sintéticas, além de oferecer maior risco de lesão aos atletas.

✅ FATO 4: Os atletas em vasta maioria se manifestam contra o gramado sintético, mesmo os dos clubes que têm essa superfície — em especial, os jogadores de destaque.

❌ FAKE 4: Os atletas não sentem os impactos físicos e desportivos em jogar em uma superfície não natural do esporte.

CHEGA DE PLÁSTICO NOS GRAMADOS!

SE QUEREMOS O MELHOR, NÃO JOGAMOS NO ARTIFICIAL.

✅ FATO 5: Superfícies sintéticas esquentam muito mais que a grama natural (até +30°C em alguns casos e acima de 60°C sob sol forte), aumentando riscos de insolação, cansaço extremo e queimaduras por atrito.

❌ FAKE 5: O Flamengo não se importa com a saúde dos atletas e equipe de arbitragem que atuam no sintético, além de negar riscos químicos e evidências como estudos que identificam microplásticos, PFAS e outras substâncias em gramas sintéticas, com potencial impacto à saúde.

✅ FATO 6: As principais ligas de elite (Inglaterra, Espanha, Alemanha, etc.) exigem grama natural na 1ª divisão e a UE já definiu banir o infill plástico (microplástico) nesses campos até 2031, refletindo tendência global de restrição.

❌ FAKE 6: Dizer que "Jogadores de alto nível amam o sintético" é incorreto.

Na verdade, muitos atletas de elite evitam jogar em gramado sintético, e movimentos recentes no Brasil defendem seu banimento pelo futebol profissional.

ONDE O FUTEBOL É GRANDE, O GRAMADO É DE VERDADE."

Apoio de Neymar e outros jogadores

A publicação do Flamengo contou com curtidas de jogadores do Brasileirão. Além de Neymar, Lucas Moura, meia do São Paulo e líder do movimento dos jogadores contra o gramado sintético no início de 2025, curtiu a publicação. Atletas rubro-negros, como Léo Ortiz e Léo Pereira, também demonstraram apoio à proposta.

