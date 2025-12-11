Contra o Corinthians na quarta-feira (10), o Cruzeiro, além de perder por 1 a 0, fez um jogo sem sua identidade clássica. Mesmo dentro de casa, o time comandado por Leonardo Jardim criou pouco e abusou dos cruzamentos.

Na partida contra o Timão, o Cabuloso deu apenas dois chutes no gol e exigiu apenas duas defesas do goleiro Hugo Souza. No restante do confronto, os mineiros, frente a uma área congestionada, apostaram nos cruzamentos, estratégia que não vingou.

Ao todo, foram 37 cruzamentos na partida contra o Corinthians, o terceiro jogo com mais bolas aéreas na temporada do Cruzeiro segundo dados do Sofascore.

Curiosamente, nos cinco jogos em que a equipe mais alçou bolas na área, não conseguiu vencer. Foram três derrotas (2 a 1 para Ceará e Santos, e 1 a 0 para o Corinthians) e dois empates (em 0 a 0 com o CRB e 1 a 1 contra o Betim).

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Top 10 jogos que o Cruzeiro mais cruzou bolas em 2025

41 cruzamentos - Cruzeiro 0-0 CRB - Copa do Brasil (30/07/2025)

39 cruzamentos - Cruzeiro 1-1 Betim - Mineiro (25/01/2025)

37 cruzamentos - Cruzeiro 0-1 Corinthians - Copa do Brasil (10/12/2025)

36 cruzamentos - Cruzeiro 1-2 Santos - Brasileirão (10/08/2025)

35 cruzamentos - Cruzeiro 1-2 Ceará - Brasileirão (27/07/2025)

34 cruzamentos - Cruzeiro 2-1 Palestino - Sul-Americana (14/05/2025)

34 cruzamentos - Cruzeiro 0-0 Atlético-MG - Brasileirão (18/05/2025)

31 cruzamentos - Democrata (GV) 2-1 Cruzeiro - Mineiro (12/02/2025)

31 cruzamentos - Cruzeiro 0-0 Unión Santa Fe - Sul-Americana (28/05/2025)

30 cruzamentos - Cruzeiro 2-0 Vila Nova - Copa do Brasil (01/05/2025)

Leonardo Jardim viu Cruzeiro superior no segundo tempo

Em entrevista coletiva, o treinador Leonardo Jardim analisou que a Raposa não esteve bem no primeiro tempo, mas dominou a segunda etapa.

– Em relação ao jogo, até o gol do Corinthians, não estivemos bem, em agressividade na marcação, nos passes. Mas aos poucos melhoramos, e no segundo tempo melhoramos muito. Nos passes, no gesto técnico. O volume de jogo foi baixo. Jogamos 45 minutos, jogo muito parado. O adversário parava o jogo, deitava no chão, isso atrapalhou muito. Jogamos menos de um tempo. No intervalo disse aos jogadores que muita gente dizia que seria fácil. Eu avisei que semifinal de Copa, com duas equipes grandes, não tem jogo fácil. Agora vem as críticas. Esta equipe, ganhou muitos jogos fora de casa, podemos fazer agora também e nos classificar. É importante focar para fazer um jogo digno de Cruzeiro – disse o treinador.