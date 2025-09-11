Cruzeiro derrota o Atlético-MG de novo e está na semifinal da Copa do Brasil

O Cruzeiro voltou a vencer o Atlético-MG por 2 a 0 na segunda partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, e se classificou para enfrentar o Corinthians na semifinal, em dezembro. Os dois gols foram de Kaio Jorge, um em cada tempo - o atacante agora é o artilheiro da Copa do Brasil, com cinco, além do Brasileirão. Desde 2021, a Raposa não vencia o clássico no Gigante da Pampulha.

O jogo não poderia ter começado melhor para o Cruzeiro, que já tinha vantagem de 2 a 0. Na primeira chegada na área atleticana, aos 5 minutos, a equipe celeste abriu o placar. William cobrou falta na direita, Fabrício Bruno cabeceou, Christian tentou e, na pequena área, Kaio Jorge completou para as redes.

A nova formação do técnico Jorge Sampaoli, com três zagueiros, deixou o Atlético-MG com mais posse de bola, mas pouca criatividade - a equipe não conseguia chegar à área cruzeirense. A partir da metade do primeiro tempo, o jogo passou a ficar muito truncado, com faltas e disputas ríspidas.

Com atuação firme, o Cruzeiro controlou o jogo até o fim da etapa inicial, enquanto o Atlético-MG não conseguiu ameaçar o gol de Cássio - Hulk, Guilherme Arana e Fausto Vera até chutaram, mas sem perigo.

Kaio Jorge comemora o segundo gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para o segundo tempo, Jorge Sampaoli trocou Gabriel Menino por Rony. Mas, assim como na primeira etapa, não houve tempo para qualquer ação atleticana. Aos 2 minutos, depois de escanteio cobrado por Matheus Pereira na esquerda e rebatida da zaga, William chutou de fora da área e Kaio Jorge desviou para o alto do gol.

Com o placar de 4 a 0 no agregado, o Cruzeiro controlou o restante do jogo, enquanto o time alvinegro tentou diminuir o placar, sem sucesso. A melhor chance foi com Hulk, que acertou o travessão do gol de Cássio, aos 24 minutos. Pouco depois, Christian quase ampliou de cabeça. Everson defendeu.

O público do clássico, somente com torcedores do Cruzeiro, é o novo recorde do Mineirão: 61.584 pagantes, superando em um torcedor a marca anterior do confronto pelo returno do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG voltam a campo agora pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro joga domingo (14), contra o Santos, às 16h, na Arena MRV. A equipe celeste joga somente na segunda-feira (15), encerrando a rodada, contra o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL - SEGUNDO JOGO

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 19h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Kaio Jorge (5'/1°T) e (2'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Wanderson, Matheus Henrique (Cruzeiro), Hulk e Cuello (Atlético-MG)

🟥 Cartão vermelho: Guilherme Arana, aos 45'/2ºT (Atlético)

💸 Renda: R$ 6.487.220,04

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 61.584

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Sinisterra) e Matheus Pereira (Eduardo); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Matheus Henrique).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson, Lyanco, Fausto Vera e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino (Rony), Alexsander, Igor Gomes (Alan Franco) e Guilherme Arana; Cuello (Reinier) e Hulk.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)