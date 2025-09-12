Corinthians chega à semifinal da Copa do Brasil com defesa intacta

Classificado para a semifinal da Copa do Brasil 2025 após eliminar Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR, o Corinthians mantém campanha impecável na competição, com seis vitórias em seis jogos, 100% de aproveitamento e oito gols marcados. O destaque, no entanto, está no setor defensivo.

A equipe paulista ainda não sofreu nenhum gol nos jogos. Ao todo, cedeu apenas quatro grandes chances e 67 finalizações (média de 11,2 por partida), sendo 15 delas no alvo. Cada grande chance adversária exigiu, em média, mais de 576 toques da equipe para ser criada, evidenciando o controle e a eficiência do setor defensivo. O desempenho rendeu ao time uma nota de 7,10 no Sofascore.

Na campanha do Corinthians na Copa do Brasil 2025, Dorival Júnior tem utilizado um grupo de defensores rotativo, mas mantendo consistência em posições-chave. Hugo Souza foi absoluto na meta, participando de todos os seis jogos e somando 540 minutos sem sofrer gols, reforçando a solidez defensiva do time.

Na defesa central, Gustavo Henrique e André Ramalho tiveram participação significativa, com 360 e 450 minutos, respectivamente, enquanto Cacá e Félix Torres entraram em menor quantidade de partidas, contribuindo pontualmente.

Nos laterais, Matheuzinho e Fabrizio Angileri se destacam pelo número de jogos e minutos em campo, 424 e 283 minutos, garantindo tanto a proteção defensiva quanto o apoio ao ataque. Matheus Bidu, com 349 minutos, também foi importante na recomposição e no apoio pelo lado esquerdo. João Pedro Tchoca atuou em apenas uma partida, completando 90 minutos, mostrando que o técnico mantém opções no elenco sem comprometer a performance defensiva, que segue impecável na competição.

— Nunca falo sobre ser o primeiro, segundo ou terceiro do elenco. São todos jogadores que merecem o mesmo respeito, consideração, carinho e preocupação. Todos podem estar atuando, independentemente de ter ou não sequência. Poucas equipes do futebol brasileiro tiveram equipes completamente alteradas de uma rodada para outra, nós fizemos isso e mostra que confio nos jogadores. Eles terão oportunidade de estar em campo, então que se preparem mais e melhor. Talvez ontem ou anteontem ele não acreditasse que iniciaria essa partida, mas foi comunicado e correspondeu bem. Isso é fundamental e muito importante para qualquer atleta — disse o técnico Dorival Júnior.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Defensores utilizados na Copa do Brasil 2025

Hugo Souza - 6 jogos e 540 minutos

Fabrizio Angileri - 5 jogos e 283 minutos

Matheus Bidu - 4 jogos e 349 minutos

Gustavo Henrique - 4 jogos e 360 minutos

João Pedro Tchoca - 1 jogo e 90 minutos

Matheuzinho - 5 jogos e 424 minutos

André Ramalho - 5 jogos e 450 minutos

Cacá - 3 jogos e 225 minutos

Félix Torres - 2 jogos e 116 minutos

Corinthians com três zagueiros

Dorival Júnior destacou a organização tática do Corinthians no sistema defensivo durante a partida. Segundo ele, a entrada de Fabrizio Angileri possibilitou alternâncias estratégicas, com a equipe variando entre uma linha de três defensores, pressionando os adversários e explorando os espaços pelos lados, e uma linha de quatro, ampliando a atuação do lateral e criando oportunidades de ataque pelas costas da defesa adversária.

— Com a entrada do Angileri pelo lado do campo nos proporcionou essa alternância. Alteramos com uma linha de três, espetando os laterais e segurando os três homens. Provocamos a marcação do adversário, tivemos a possibilidade de uma saída por dentro porque os dois volantes deles demoraram para cobrir, o campo estava muito amplo. Estávamos ganhando campo, tendo possibilidade de aproximação, tendo três contra dois pelos lados e criando boas possibilidades. Depois, fomos para uma linha de quatro abrindo mais ele (Angileri). Com isso, quando saímos pelo lado esquerdo tivemos uma distância longa entre o lateral e pudemos atacar pelas costas. Isso foi importante — finalizou.