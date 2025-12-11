Veja gols em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil

Vasco e Fluminense se enfrentam no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A bola rolou às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (12). No primeiro tempo, o colombiano Kevin Serna abriu o placar para o Tricolor. Aos cinco minutos da segunda etapa, o jovem Rayan empatou para o Cruz-Maltino.

Veja os gols de Vasco x Fluminense:

Fluminense 1 x 0 Vasco - O gol que abriu o placar para o Tricolor veio na bola parada, e com jogada ensaiada. O lateral Renê cruzou para a área, o zagueiro Thiago Silva desviou e Serna finalizou. Com desvio na defesa cruz-maltina no meio do caminho, o chute matou o goleiro Léo Jardim. Confira abaixo.

Serna, autor do gol do Fluminense que abriu o placar, comemora com Samuel Xavier (Foto: Delmiro Junior / Photo Premium / Gazeta Press)

Fluminense 1 x 1 Vasco - O empate vascaíno veio em jogada pelo lado esquerdo. Andrés Gómez recebeu, balançou, levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro. Nuno Moreira desviou no meio do caminho e a bola sobrou nos pés do artilheiro Rayan, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Confira abaixo:

Jogo vale muito

Além de buscar o título da Copa do Brasil, os rivais cariocas disputam premiação considerável. A presença na decisão do mata-mata nacional renderia ao classificado, no mínimo, mais R$ 33 milhões. A taça, por sua vez, concede premiação de R$ 77 milhões. O Vasco quer o título também para voltar a marcar presença na Libertadores em 2026. Caso contrário, jogará a Copa Sul-Americana. O Fluminense, por sua vez, está confirmado diretamente na fase de grupos da próxima edição da principal competição continental.

Calendário da Copa do Brasil

Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - 21h30

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)

Vasco x Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)

Corinthians x Cruzeiro - 18h

Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)

A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)

A definir