Cruzeiro disputa semifinal da Copa do Brasil pela 12ª vez

Depois de eliminar o rival Atlético-MG, nas quartas de final da Copa do Brasil, com duas vitórias por 2 a 0, na Arena MRV e no Mineirão, o Cruzeiro vai disputar a semifinal do torneio pela 12ª vez - os jogos contra o Corinthians serão somente em dezembro. Maior campeão da Copa do Brasil, a Raposa, além das seis vezes em que conquistou o título, passou pela semifinal duas vezes e foi eliminado nesta etapa em três ocasiões.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A primeira semifinal de Copa do Brasil disputada pelo Cruzeiro foi em 1993, quando eliminou o Vasco com vitória por 3 a 1, no Mineirão, e empate por 1 a 1, em São Januário – na final, conquistou o título sobre o Grêmio. A Raposa repetiu o sucesso nesta fase nas quatro vezes seguintes em que a disputou: 1996, 1998, 2000 e 2003.

A primeira eliminação numa semifinal ocorreu somente em 2005 para o surpreendente Paulista, de Jundiaí (SP), comandado pelo técnico Vágner Mancini, que seria o campeão daquela edição. Depois, o Cruzeiro voltou à semifinal da Copa do Brasil somente em 2014 – nos anos de 2008 a 2011, o time celeste não disputou a competição porque se classificou para a Copa Libertadores (na época, as equipes não podiam participar dos dois torneios simultaneamente, como agora).

continua após a publicidade

De 2016 a 2019, o Cruzeiro teve quatro participações seguidas em semifinal de Copa do Brasil, com duas classificações, nas campanhas dos títulos de 2017 e 2018, e duas eliminações. Agora, está de volta depois de seis anos para enfrentar, pela primeira vez nesta fase, o Corinthians, adversário da final do título de 2018.

Cruzeiro conquistou o título de 2018 sobre o Corinthians (Foto: Daniel Vorley/AGIF)

Três equipes foram adversárias do Cruzeiro em semifinal de Copa do Brasil por duas vezes: Vasco e Santos, eliminados nas duas oportunidades, e Grêmio, com uma classificação para cada lado. Os outros adversários da Raposa foram Flamengo, Goiás, Paulista, Palmeiras e Internacional.

continua após a publicidade

Os jogos pela semifinal da Copa do Brasil serão disputados somente após o término do Campeonato Brasileiro, nos dias 10 e 14 de dezembro. A CBF vai sortear a ordem dos mandos de campo. O outro confronto será entre Fluminense e Vasco.

Veja o desempenho do Cruzeiro em semifinais da Copa do Brasil: