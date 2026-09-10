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Copa do Brasil terá jogos das quartas de final aos fins de semana a partir de 2027

Mudança vale para as fases decisivas e faz parte da estratégia da CBF para valorizar a competição

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 12:54
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Troféu da COpa do Brasil durante sorteio dos mandos de campo das semifinais
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme / CBF)

A Copa do Brasil terá uma mudança importante em seu calendário a partir da próxima temporada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que, a partir de 2027, todas as partidas das quartas de final serão disputadas aos fins de semana. Atualmente, os confrontos desta fase são realizados majoritariamente no meio de semana.

➡️Sorteio define mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (10), antes do evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para definir os mandos de campo das semifinais. Segundo a entidade, a mudança ocorre após uma análise dos resultados de audiência obtidos com a realização das semifinais aos sábados e domingos, na última temporada.

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A avaliação da CBF aponta que a Copa do Brasil possui forte potencial de audiência, especialmente nos confrontos envolvendo clubes da Série A. De acordo com os dados apresentados pela entidade, partidas entre equipes da primeira divisão na competição registram audiência 26% superior à dos jogos do Campeonato Brasileiro.

A intenção, portanto, é aproveitar o espaço considerado mais nobre do fim de semana para aumentar o alcance dos confrontos decisivos da Copa do Brasil. A mudança também atende aos interesses das emissoras que adquiriram os direitos de transmissão para o próximo ciclo da competição.

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Samir Xaud, presidente da CBF, no palco durante sorteio das semifinais da Copa do Brasil ao lado do troféu
Presidente da CBF, Samir Xaud revelou novidades da Copa do Brasil para a próxima temporada (Foto: Nelson Terme / CBF)

CBF aposta em aumento de audiência e receitas

A alteração faz parte de uma estratégia mais ampla da CBF para valorizar comercialmente a Copa do Brasil. A entidade acaba de concluir a negociação dos direitos de transmissão do torneio para o período de 2027 a 2030, em um acordo que supera R$ 4 bilhões considerando a Copa do Brasil e a Supercopa.

Essa valorização ocorre após estudos da CBF apontarem que a competição vinha sendo negociada por valores abaixo de seu potencial. Os números de audiência foram um dos principais argumentos utilizados pela entidade para sustentar essa avaliação.

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Diante desse cenário, a entidade decidiu promover mudanças para ampliar a exposição da competição no novo ciclo. A partir de 2027, os jogos das quartas de final em diante serão disputados aos fins de semana. A CBF entende que os horários de sábado e domingo oferecem maior potencial de audiência e, consequentemente, ampliam as possibilidades comerciais para as empresas detentoras dos direitos de transmissão.

Além da mudança no calendário, a CBF prepara novidades no modelo de transmissão. A partir de 2027, a entidade será responsável pela produção de um sinal único dos jogos, o chamado feed único, que permitirá padronizar as transmissões e a identidade visual da Copa do Brasil.

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