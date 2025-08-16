A partida entre Corinthians e Bahia, marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília), na Neo Química Arena, tinha tudo para ser "só mais um jogo" da 20ª rodada do Brasileirão. Mas uma série de ingredientes apimentaram esse confronto, que passa a valer muito mais do que se imaginava. O principal deles é a polêmica que envolve a joia da base do Timão Kauê Furquim, caso que pode parar até na Fifa.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

De cara, basta olhar a tabela para perceber o primeiro fator que dá ares de decisão para o jogo. Na quarta posição, o Bahia tem 30 pontos em 17 jogos e pode se consolidar no G-4 caso vença o Corinthians. Mais que isso, é a chance do time de Rogério Ceni se dar o direito de sonhar com metas ainda mais ousadas no campeonato.

Já o Corinthians tem 22 pontos em 19 partidas e estacionou na 13ª posição, com um jejum de cinco jogos sem vencer na Série A. Mais uma derrota pode começar a desenhar um cenário dramático para a equipe de Dorival Júnior, que passa a ver a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. O primeiro time do Z-4 é o Vasco, que tem 16 pontos e dois jogos a menos. Mas esse é só o primeiro ingrediente.

continua após a publicidade

O caso Kauê Furquim

Kauê Furquim troca Corinthians por Bahia (Foto: reprodução)

Os ânimos se exaltaram entre Corinthians e Bahia nesta última semana em uma polêmica que envolve o jovem atacante Kauê Furquim, de 16 anos, uma das maiores promessas da base alvinegra. Em suma, o Bahia pagou multa rescisória do atleta, avaliada em R$ 14 milhões. Isso corresponde a duas mil vezes o valor do salário dele. Para se ter uma ideia, a multa para transferências internacionais ultrapassa os R$ 330 milhões na cotação atual.

Não contente com a situação, o Corinthians acusou o Bahia de aliciamento em um movimento que considerou "ilícito e imoral" e rompeu relações com o clube baiano, que, por enquanto, não vai se posicionar sobre o caso. O argumento da diretoria paulista é que o Tricolor, controlado pelo Grupo City, estaria preparando terreno para uma "transferência-ponte" para o Manchester City, da Inglaterra, principal clube do conglomerado.

continua após a publicidade

Tanto o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF) da CBF quanto o Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RSTP) da Fifa preveem dispositivos contra as chamadas "transferências-ponte". O Corinthians, então, pretende levar o caso à entidade máxima do futebol.

E aqui vale registrar que a briga por Kauê Furquim não é só pelo talento, mas também pelo poderio financeiro e protagonismo na formação de atletas. A nova postura do Bahia pode representar uma ameaça para times que já se consideravam consolidados. O resultado dentro de campo ajuda a catalisar esse fenômeno, que também se reflete no time profissional.

+ Transferência de Furquim: Corinthians pode acusar Bahia de ‘ponte’? Entenda

Instabilidade política no Corinthians

Augusto Melo deixou a presidência do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ainda nos bastidores, não tem como ignorar a crise política no Corinthians. Depois de uma série de escândalos envolvendo os dois últimos presidentes do Corinthians, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo, o sócios decidiram no último sábado pelo impeachment deste último, que deu lugar a um mandato temporário de Osmar Stabile.

Stabile, inclusive, é um dos nomes mais fortes para vencer as próximas eleições, que vão acontecer no início de setembro e definem o presidente do clube até o fim de 2026. O futuro da gestão corintiana segue turvo e o clima interno ainda instável. O que, de fato, aliviou a crise foi a classificação contra o rival Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Diante do caos político, os resultados em campo tornam-se cada vez mais importantes.

Histórico é favorável ao Timão em casa, mas um resultado incomoda

Thaciano comemora gol na Neo Química Arena (Foto: Talita Gouvea/AGIF)

Mas não é só a polêmica extracampo que traz elementos interessantes para o jogo deste sábado. Dentro das quatro linhas, o Corinthians é soberano contra o Bahia na Neo Química Arena. Desde o primeiro jogo entre Timão e Bahia na nova casa alvinegra, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2014, foram nove duelos entre baianos e paulistas no estádio, com sete vitórias para o Timão, um empate e um triunfo do Tricolor.

É justamente esse resultado isolado que traz lembranças amargas para o Corinthians. Precisando do resultado no jogo da 35ª rodada do Brasileirão 2023, o Bahia entrou em campo com apetite e humilhou o Timão diante de uma Neo Química Arena lotada. Foram três gols em 30 minutos que abriram a goleada por 5 a 1 da equipe baiana, já sob o comando de Rogério Ceni, com gols de Rezende, Cauly, Thaciano (2x) e Ademir. Desse quatro atletas, só Thaciano não está no time atual.

Duelos entre Corinthians e Bahia na Neo Química Arena:

Corinthians 3 x 0 Bahia - 3ª fase da Copa do Brasil 2014;

Corinthians 1 x 1 Bahia - 15ª rodada do Brasileirão 2014;

Corinthians 3 x 0 Bahia - 9ª rodada do Brasileirão 2017;

Corinthians 2 x 1 Bahia - 31ª rodada do Brasileirão 2018;

Corinthians 2 x 1 Bahia - 20ª rodada do Brasileirão 2019;

Corinthians 3 x 2 Bahia - 11ª rodada do Brasileirão 2020;

Corinthians 3 x 1 Bahia - 24ª rodada do Brasileirão 2021;

Corinthians 1 x 5 Bahia - 35ª rodada do Brasileirão 2023;

Corinthians 3 x 0 Bahia - 37ª rodada do Brasileirão 2024.

— O Corinthians é muito forte jogando na casa deles, mas a gente sabe que eles estão bem desfalcados. Jogadores importantes não vão jogar. Trabalhamos hoje focando o jogo de sábado, o jeito que eles jogam, que atacam e defendem. Vai ser importante chegar lá sábado e fazer um grande jogo para ganhar os três pontos — analisou o Willian José, atacante do Bahia, em entrevista coletiva na última quarta-feira.

+ Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Corinthians

Desfalques do Corinthians

Memphis no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O que pode reacender as esperanças do Bahia por um resultado positivo na Neo Química Arena neste sábado é a quantidade de desfalques no Corinthians. São sete ao todo, com atletas fundamentais para o esquema de Dorival Júnior fora do jogo.

O lateral-esquerdo Hugo e o atacante Yuri Alberto se recuperam de uma cirurgia para reparar uma hérnia inguinal. Já Carrillo está fora por lesão ligamentar no tornozelo, e Memphis segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita.

O zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri estão fora do confronto para cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além dos defensores, o atacante Romero é ausência após ter sido expulso na derrota contra o Juventude, na última segunda-feira (12).

+ Meia retorna ao Corinthians contra o Bahia; veja provável escalação

Duelo decisivo no Brasileirão Feminino

Corinthians e Bahia se enfrentaram no Pacaembu pelas quartas da Série A1 (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Por fim, Corinthians e Bahia já fizeram um confronto decisivo na noite da última sexta, no Pacaembu, pelo segundo jogo das quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Depois de vencer a partida de ida por 2 a 1 com gol no apagar das luzes no Batistão, em Aracaju, as Brabas venceram por 2 a 0, com gols de Érika e Duda Sampaio, e seguem em busca do hexacampeonato consecutivo na competição. Primeiro time nordestino a chegar ao mata-mata da Série A1, o Bahia fica pelo caminho.

Com todos esses ingredientes, o resultado da receita final só pode ser um bom jogo, com nervosismo, rivalidade e uma cara de decisão na metade do Campeonato Brasileiro. Para não perder nada, você pode conferir o minuto a minuto no tempo real do Lance!.