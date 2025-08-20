O Bahia está pronto para enfrentar o Ceará às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas semifinais da Copa do Nordeste. Rogério Ceni tem o desfalque de duas peças importantes, mas ganha o retorno do capitão Everton Ribeiro para a partida.

Depois de cumprir suspensão no último sábado, na vitória tricolor diante do Corinthians pelo Brasileirão, Everton Ribeiro está à disposição do treinador e deve ser titular nesta quarta.

Outro que estará entre os relacionados é Rodrigo Nestor, que treinou normalmente nesta semana depois de se recuperar de lesão no cotovelo.

Já o meia Michel Araújo, que substituiu Everton na Neo Química Arena, e o lateral Gilberto ficaram na fisioterapia durante os treinos desta segunda e terça e são dúvidas para o jogo.

A principal incógnita, porém, é a presença de Erick Pulga no time titular. Recuperado de lesão na coxa, o atacante esteve entre os relacionados no último sábado e pode pintar na equipe diante do Ceará, já que Ceni confirmou a intenção de dar minutos ao atleta ainda no confronto contra o Corinthians.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Ceará tem: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (Erick Pulga ou Cauly) Ademir e Willian José.

+ Destaque do Bahia, Jean Lucas está na pré-lista de Ancelotti para Seleção

Como foi o último treino do Bahia?

Rogério Ceni comanda treino do Bahia antes do jogo contra o Ceará; veja acima a provável escalação (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Depois de sessão com vídeos de erros e acertos contra o Corinthians, os atletas participaram de ativação física e técnica e, em seguida, realizaram treino técnico voltado para a posse de bola. Na reta final, o grupo fez um treino tático e aprimorou cobranças de pênaltis. Alguns jogadores também optaram por trabalhar chutes de fora da área.

Vale lembrar que, em caso de empate na Arena Fonte Nova, a vaga na final contra CSA ou Confiança será decidida na marca da cal.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA x CEARÁ

SEMIFINAL - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Ceará: SBT, Premiere, ESPN 2 e Disney+ Premium;

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).