Aproveitamento de reservas faz Palmeiras ir ao mercado por atacantes

O Palmeiras precisará ir ao mercado para contratar ao menos um atacante para a próxima temporada. Isso porque Paulinho, um dos principais nomes do setor, ainda ficará de fora dos gramados nas primeiras semanas de 2026, e Abel Ferreira precisa buscar um jogador que contribua de forma efetiva no ataque alviverde desde o início do ano. Apesar da necessidade, a diretoria ainda não trabalha com um nome específico neste momento.

Além de Paulinho, que pouco pode contribuir nesta temporada em razão de uma lesão na canela direita e posteriormente uma cirurgia no local, outros quatro nomes do setor foram bem utilizados durante 2025: Facundo Torres, Ramón Sosa, Bruno Rodrigues e Luighi.

Os dois primeiros foram escalados como atacantes e também como meias mais avançados, de acordo com a necessidade da comissão técnica nas partidas, mas entre os quatro nomes, foi Facundo Torres quem mais conquistou espaço entre os titulares.

Facundo Torres

O uruguaio foi um dos principais investimentos da diretoria para esta temporada, custando cerca de R$ 73 milhões quando chegou do Orlando City. Apesar das altas cifras, não teve o rendimento esperado neste primeiro ano com a camisa alviverde. Foram 61 partidas, sendo 43 delas como titulares, apenas 10 gols (dois pela Libertadores, seis pelo Brasileirão e dois pelo Paulista) e cinco assistências, números que resultam em 243 minutos para participar de gol. Ainda assim, Facundo foi convocado em Datas Fifa.

Ramón Sosa

Na sequência de reservas que mais entraram em campo pelo Palmeiras aparece Ramón Sosa, que também custou caro ao Verdão: cerca de R$ 80 milhões. Foram menos oportunidades, o suficiente para se apresentar, mas não o bastante para disputar vaga entre os titulares: 29 partidas, sendo 10 como titulares, quatro gols marcados (um pela Libertadores e três pelo Brasileirão) e três assistências distribuídas, ou seja, 175 minutos para participar de gol. Ele também foi convocado por sua seleção.

continua após a publicidade

Luighi

Cria da Academia, o jovem Luighi ainda precisará de mais bagagem antes de se firmar no elenco. Ainda que tenha conquistado chances, principalmente no Estadual, o atacante não é um nome potente para cobrir os titulares. Foram 24 jogos, sendo quatro como titular, dois gols (um pelo Paulista e outro pelo Brasileirão) e uma assistência. Com esses cálculos, o jogador leva 226 minutos para participar de gol.

Bruno Rodrigues

Por fim, Bruno Rodrigues. Contratado no início do ano passado depois de se destacar com a camisa do Cruzeiro, o jogador conviveu com graves problemas nos joelhos, com direito a duas cirurgias complicadas. Ele ficou quase 600 dias sem disputar uma partida, retornou na reta final da temporada, disputou 11 jogos, sendo quatro como titular, marcou dois gols pelo Brasileirão e leva 172 minutos para participar de gol.

Quando tudo parecia se encaminhar para que o ano de 2026 fosse de mais tranquilidade e oportunidades, no último dia 17 de dezembro o jogador participou de uma partida na várzea sem autorização do clube, foi multado, mas ainda não tem um destino definido na próxima temporada.

*Os dados dos atacantes do Palmeiras são do Sofascore

Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, comemora gol marcado após graves lesões nos joelhos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Dupla Flaco-Roque é titular absoluta no Palmeiras

Entre os principais titulares de Abel Ferreira estão Vitor Roque e Flaco López, que formaram a dupla mais letal do futebol brasileiro no segundo semestre. Na temporada, os dois marcaram 45 gols (25 do argentino e 20 do brasileiro), mas só passaram a atuar juntos na partida contra o Ceará, em agosto, quando começaram a se destacar. Internamente, o clube entende que é preciso ter mais peças para substituir os titulares à altura.