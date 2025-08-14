Sem perder há sete jogos no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai tentar aumentar a sequência positiva a partir das 21h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada. De olho no topo da tabela, o Tricolor vai ter pela frente um adversário bastante desfalcado, o que pode ser um fator positivo para a equipe na busca pelos três pontos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em recuperação de lesão, Memphis Depay e Carillo não jogam contra o Bahia, assim como Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal. Esses três atletas são pilares do time de Dorival Júnior e destaques do elenco.

Diante disso, o atacante Willian José vê o Bahia com chances de fazer os três pontos em São Paulo para se consolidar de vez no G-4.

— O Corinthians é muito forte jogando na casa deles, mas a gente sabe que eles estão bem desfalcados. Jogadores importantes não vão jogar. Trabalhamos hoje focando o jogo de sábado, o jeito que eles jogam, que atacam e defendem. Vai ser importante chegar lá sábado e fazer um grande jogo para ganhar os três pontos — analisou o atleta, em entrevista coletiva na última quarta-feira.

continua após a publicidade

Melhorar o ataque do Bahia

Willian José em Bahia x Fluminense; atacante comenta desfalques do Corinthians para próximo jogo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Em contrapartida, o centroavante afirmou que o Bahia precisa ser mais efetivo para sair com resultados melhores das partidas, fator que também já virou alerta em entrevistas do técnico Rogério Ceni.

— Acho que um pouco mais de tranquilidade para o último passe e finalização. Temos que escolher a melhor opção. São coisas que acontecem muito rápido no jogo. Vamos tentar melhorar a cada dia e a cada jogo. Temos uma responsabilidade grande para melhorar o ataque.

continua após a publicidade

Na quarta posição, com 30 pontos, o Bahia, na visão de Willian José, tem tudo para fazer um segundo turno melhor que o primeiro - que ainda não terminou de fato, já que o Tricolor tem jogos atrasados contra Vasco e Inter - para garantir uma nova vaga na Libertadores ou brigar por coisas maiores no campeonato.

— A gente está feliz com a classificação. Ainda faltam dois jogos para acabar nosso primeiro turno. A gente espera fazer um segundo turno melhor que o primeiro para alcançar nossos objetivos. O time está muito bem. Claro que a gente precisa melhorar, como todos, mas estamos preparados para fazer um ótimo segundo turno — completou.