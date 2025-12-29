No penúltimo dia do ano e ainda haverá título profissional em disputa nesta temporada. O último campeão do futebol brasileiro será conhecido nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no duelo entre Tocantinópolis e Araguaína, no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, pelo Tocantinense.

No primeiro jogo, realizado no último sábado (27), melhor para o Araguaína, que venceu o rival por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para arrematar seu terceiro título estadual de sua história. Já o TEC precisará vencer por dois gols de diferença para conquistar o troféu no tempo normal, enquanto uma vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis.

Esta edição do Campeonato Tocantinense teve um campeão no dia 5 de abril, o União Araguainense. Mas a escalação indevida de um jogador do clube fez com que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mudasse o desfecho da história seis meses depois, anulando os jogos finais e iniciando o torneio a partir de uma das semifinais.

A escalação irregular ocorreu na primeira fase do estadual, quando o União-TO escalou o zagueiro Sheik, que estava suspenso por acumular três cartões amarelos, em um jogo atrasado da segunda rodada.

A confusão teria se iniciado quando o árbitro Fernando Henrique Alcântara apresentou um erro de comunicação na súmula. O cartão aplicado ao defensor foi registrado no campo de "advertências", sem constar no campo "comunicação de penalidades". Com isso, o jogador participou da partida em que o União venceu o Araguaína por 2 a 0.

Com a finalíssima desta terça-feira, o Estadual terminará 18 dias antes do início da edição de 2026, que começará no dia 17 de janeiro e tem como participantes: Araguaína, Gurupi, Tocantinópolis, Capital, União, Bela Vista e os recém-promovidos Palmas e Guaraí.