Textor oficializa proposta para recomprar o Botafogo

O empresário John Textor apresentou proposta à Eagle Football para recomprar a SAF do Botafogo, atualmente dentro da empresa que gere no modelo multiclubes. Este é um dos grandes desejos do estadunidense para melhorar o fluxo de caixa do Glorioso em meio às disputas judiciais.

Detalhes da possível operação ainda não foram revelados. Agora, Textor aguarda pelo aval de credores e membros da mesa diretora da Eagle Football. As informações iniciais são do "O Globo" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Nos últimos meses, o Botafogo passou por avaliação de uma empresa contratada pelo próprio empresário já como início dos trâmites para recompra. A ideia é tirar o Alvinegro do portfólio da Eagle, na Europa, separando das gestões de Lyon, RWDM Brussels e o pequeno projeto de base do Florida FC.

O objetivo na movimentação é resolver divergências e garantir uma gestão estável para a SAF, comprada em 2022 por R$ 400 milhões e todo o passivo deixado pelo clube social.

Problemas de Textor

John Textor enfrenta disputas judiciais ao longo de todo o 2025 por dívidas da Eagle, como com o fundo Iconic Sports e Ares. Ele também foi afastado do comando do Lyon no primeiro semestre após acusações por parte de demais sócios da Eagle de gestão temerária à frente do clube francês. A sul-coreana Michele Kang assumiu o poder no Lyon.

Em julho, no movimento de maior tensão na guerra dos bastidores, demais sócios da Eagle tentaram tirar Textor do comando de todos os clubes da holding. Este foi o marco para sua decisão de recomprar o Botafogo — inicialmente havia a ideia de criar outra empresa, esta nas Ilhas Cayman.

