imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Corinthians

Equipes se enfrentam neste sábado, na Neo Química Arena

Jogadores do Bahia em treino no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
imagem cameraJogadores do Bahia em treino no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 15/08/2025
19:21
  Mais Notícias

O Bahia está pronto para enfrentar o Corinthians às 21h deste sábado (horário de Brasília) na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com desfalque do capitão Everton Ribeiro, Rogério Ceni deve escalar o que tem de melhor contra o Timão. Vale lembrar que o Tricolor tem compromisso na próxima quarta-feira contra o Ceará, pelas semifinais da Copa do Nordeste.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo no empate eletrizante contra o Fluminense, no último sábado, e vai cumprir suspensão contra o Corinthians. O principal cotado para assumir a vaga no meio de campo é Michel Araújo.

Quem também deve ser desfalque é o meia Rodrigo Nestor, que sofreu lesão ligamentar no cotovelo e seguiu em trabalhos especiais nesta sexta-feira. Ele se junta a Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert no departamento médico.

Vale destacar que o goleiro João Paulo, a mais nova contratação do Bahia, não vai viajar para São Paulo. O atleta já está em Salvador, mas não terá tempo hábil para ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Corinthians tem: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo (Cauly); Ademir, Kayky e Willian José.

Michel Araújo em treino pelo Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia
Michel Araújo em treino pelo Bahia; veja acima a provável escalação contra o Corinthians (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assistir vídeos com erros e acertos do jogo contra o Fluminense, o elenco tricolor fez trabalhos de disputa de bola em campo reduzido. Por fim, os atletas da defesa realizaram um trabalho específico para a posição, enquanto os jogadores de ataque treinaram situações ofensivas e finalizações, com foco em bolas paradas.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BAHIA
20ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo;
📺 Onde assistir Corinthians x Bahia: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

