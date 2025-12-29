Flamengo confirma data de pré-temporada com elenco principal

O elenco principal do Flamengo se reapresentará ao CT George Helal para iniciar a preparação para o ano de 2026 no dia 12 de janeiro, às 9h. Os jogadores do time sub-20, que representarão o Rubro-Negro nos primeiros jogos do Carioca, retornam do recesso anteriormente, já no dia 2.

Desafios para o Flamengo

Após dois anos realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, o clube treinará no Ninho do Urubu devido ao tempo apertado. O último jogo do clube foi no dia 17 de dezembro, quando disputou a final da Copa Intercontinental contra o PSG. Portanto, os atletas terão apenas 25 dias de férias, tempo menor que o ideal, mas o máximo possível diante dos desafios do calendário.

O Campeonato Carioca começará no dia 14 de janeiro, mas obriga os times a utilizarem suas equipes principais a partir da 4ª rodada, que será disputada no fim de semana anterior ao início do Brasileirão. No entanto, o Flamengo ainda compete na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana no primeiro mês do ano.

Ao mudar o calendário para 2026, distribuindo os jogos do Brasileirão ao longo dos 12 meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quis justamente reduzir o desgaste e comportar a pausa para a Copa do Mundo — 50 dias entre junho e julho —, no entanto, isso diminuiu o intervalo entre uma temporada e outra.

Calendário do futebol brasileiro em 2026

Estaduais: 11 de janeiro a 8 de março

Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho

Copa Verde: 25 de março a 7 de junho

Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Brasileirão: 28 de janeiro a 2 de dezembro

Série B: 21 de março a 28 de novembro

Série C: 5 de abril a 25 de outubro

Série D: 5 de abril a 13 de setembro

Libertadores: 18 de fevereiro a 28 de novembro

Sul-Americana: 8 de abril a 21 de novembro

Recopa Sul-Americana: 18 e 25 de fevereiro

Copa do Mundo: 11 de junho a 19 de julho

Copa Intercontinental: 9 a 16 de dezembro

Janelas de transferências: 5 de janeiro a 3 de março; e 20 de julho a 11 de setembro