Dirigente ganha força para vencer novas eleições do Corinthians

Augusto Melo está definitivamente destituído do cargo de presidente do Corinthians. Neste sábado (9), no Parque São Jorge, a maioria dos associados votaram pelo afastamento do dirigente. O próximo passo é Romeu Tuma Jr. convocar uma eleição indireta, decidida no Conselho Deliberativo, e um nome ganha força: Osmar Stábile.

O presidente provisório do Corinthians foi eleito em 2023 como primeiro vice-presidente do Timão e assumiu o cargo máximo em maio, após o Conselho Deliberativo aprovar o afastamento de Augusto Melo.

Nos primeiros dois meses, o presidente foi responsável por assinar o contrato de renovação com a Nike, até 2036, e criticou publicamente as finanças do Corinthians durante a gestão de Augusto Melo, que teve as contas de 2024 reprovadas.

Internamente, o nome é visto como uma boa opção para seguir no cargo até 2026, e tem quem defenda que ele seja o único candidato do pleito. O conselheiro Paulo Garcia e outros nomes fortes dos bastidores alvinegros defendem a permanência de Osmar Stábile.

Osmar Stábile comanda o Corinthians desde o final de maio (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Novas eleições

Não há explícito no estatuto um prazo mínimo para que Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, marque novas eleições indiretas. Entretanto, o dirigente afirma que deve marcar na próxima semana.

— Precisamos pensar no Corinthians e acabar com o interesse de grupos menores. O foco principal é a reforma do estatuto. Infelizmente, isso foi paralisado por conta dos problemas políticos. Na próxima semana vamos divulgar as datas dos próximos passos. Já adianto que vamos marcar na próxima semana. O estatuto não prevê prazo para a convocação, mas vamos fazer da forma mais rápida possível — disse Tuma em pronunciamento neste sábado (9), no Parque São Jorge.