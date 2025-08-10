Dirigente ganha força para vencer novas eleições do Corinthians
Osmar Stábile ganha força nos bastidores
Augusto Melo está definitivamente destituído do cargo de presidente do Corinthians. Neste sábado (9), no Parque São Jorge, a maioria dos associados votaram pelo afastamento do dirigente. O próximo passo é Romeu Tuma Jr. convocar uma eleição indireta, decidida no Conselho Deliberativo, e um nome ganha força: Osmar Stábile.
O presidente provisório do Corinthians foi eleito em 2023 como primeiro vice-presidente do Timão e assumiu o cargo máximo em maio, após o Conselho Deliberativo aprovar o afastamento de Augusto Melo.
Nos primeiros dois meses, o presidente foi responsável por assinar o contrato de renovação com a Nike, até 2036, e criticou publicamente as finanças do Corinthians durante a gestão de Augusto Melo, que teve as contas de 2024 reprovadas.
Internamente, o nome é visto como uma boa opção para seguir no cargo até 2026, e tem quem defenda que ele seja o único candidato do pleito. O conselheiro Paulo Garcia e outros nomes fortes dos bastidores alvinegros defendem a permanência de Osmar Stábile.
Novas eleições
Não há explícito no estatuto um prazo mínimo para que Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, marque novas eleições indiretas. Entretanto, o dirigente afirma que deve marcar na próxima semana.
— Precisamos pensar no Corinthians e acabar com o interesse de grupos menores. O foco principal é a reforma do estatuto. Infelizmente, isso foi paralisado por conta dos problemas políticos. Na próxima semana vamos divulgar as datas dos próximos passos. Já adianto que vamos marcar na próxima semana. O estatuto não prevê prazo para a convocação, mas vamos fazer da forma mais rápida possível — disse Tuma em pronunciamento neste sábado (9), no Parque São Jorge.
