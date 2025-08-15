Meia retorna ao Corinthians contra o Bahia; veja provável escalação

O Corinthians está pronto para encarar o Bahia. O Timão finalizou a preparação com um treinamento nesta sexta-feira (15), no CT Dr. Joaquim Grava. A maior novidade fica pelo retorno de Maycon, que se recuperou de lesão e volta a ficar à disposição de Dorival Júnior.

O volante sofreu uma lesão muscular na coxa em junho e, desde então, não entra em campo pelo Corinthians. O atleta finalizou o processo de transição física e será relacionado para o confronto contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, Maycon disputou 23 partidas e foi muito utilizado por Dorival Júnior desde a chegada do treinador ao Corinthians, no final de abril. O volante chega como uma opção para a vaga de Carrillo, fora de combate por uma lesão ligamentar.

Baixas

O Timão terá desfalques para o duelo contra o Bahia. O lateral-esquerdo Hugo e o atacante Yuri Alberto se recuperam de uma cirurgia para reparar uma hérnia inguinal. Carrillo está fora por lesão ligamentar no tornozelo, e Memphis segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita.

O zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri estão fora do confronto para cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além dos defensores, o atacante Romero está fora após ter sido expulso na derrota contra o Juventude, na última segunda-feira (12).

Com os desfalques, a tendência é que o Corinthians entre em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão.

Meia do Timão retorna no duelo contra o Bahia (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

A partida será neste sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, Corinthians e Bahia empataram por 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Atualmente, o Timão é o 13º colocação na classificação, equanto a equipe soteropolitana está no quarto lugar.