Com negócio de Marlon Freitas encaminhado, Palmeiras dá início a 'novo perfil' de contratações
Verdão corre para fechar negócio com seu primeiro reforço para 2026 e já mira outras contratações pontuais
Nesta temporada de 2025, o Palmeiras contratou jogadores mais jovens e que pudessem se destacar e também render lucros no futuro, mas a ideia para esta janela de transferências de 2026 é contar com reforços pontuais e com mais experiência no mercado nacional e internacional. Prova disso é a negociação do volante Marlon Freitas, de 30 anos, que está no Botafogo.
➡️ Aproveitamento de reservas faz Palmeiras ir ao mercado por atacantes
A princípio, o clube não pensa em muitos nomes, já que nesta temporada investiu R$ 700 milhões em contratações e, portanto, precisa de poucas peças para compor o elenco e cobrir setores mais carentes, como a zaga e o meio-campo, especialmente um jogador para atuar como primeiro volante. Consequentemente, mesclar o time que tem média de idade de 26 anos e tentar nomes com mais bagagem na carreira.
A negociação com Marlon Freitas é vista com otimismo, já que as partes entraram em um acordo pela compra no valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões de reais, na cotação atual). O contrato oferecido pelo clube paulista é de três temporadas e deve ser concretizado nos próximos dias.
Internamente o clube avalia a saída do zagueiro Micael, além de ter efetuado a venda de Aníbal Moreno ao River Plate, da Argentina. O beque chegou nesta temporada e não rendeu o que era esperado, não agradando nem sequer a torcida.
Com isso, além de um zagueiro - o Palmeiras concluiu a compra de Bruno Fuchs - e um camisa 5 de ofício, um atacante também entra na lista da diretoria como prioridade, visto que Paulinho ainda não estará à disposição da comissão técnica no início do ano e Abel Ferreira precisará de um nome para fazer sombra a Vitor Roque e Flaco López.
A janela de transferências terá início no dia 5 de janeiro no Brasil e permanecerá aberta até o dia 3 de março.
