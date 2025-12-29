menu hamburguer
Fluminense

Novos uniformes do Fluminense com a Puma são aprovados pelo Conselho Deliberativo

Estreia com o time profissional será no Campeonato Carioca

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/12/2025
21:28
Laranjeiras - Fluminense
imagem cameraBandeirinha do Fluminense no campo de Laranjeiras (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)
O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou os uniformes feitos em parceria com a Puma para 2026 em reunião realizada nesta segunda-feira (29), no Salão Nobre de Laranjeiras. A estreia será na Copinha, torneio de base que será disputado em São Paulo no início de janeiro.

Segundo o Tricolor, em nota, as novas peças ficaram disponíveis para apreciação dos conselheiros antes da votação. Foram expostos dois uniformes: as tradicionais camisas tricolor e branca. O time principal, por sua vez, jogará o Campeonato Carioca com o novo enxoval.

Fluminense sofreu com vazamento

A votação nos novos uniformes pelos conselheiros possui um ritual de segurança para evitar vazamentos antes do lançamento, sendo proibido o uso de celulares no ambiente de exposição. No entanto, antes mesmo dessa reunião, fotos dos modelos tricolor, branco e de goleiro, vazaram na internet em dezembro.

O acordo entre Fluminense e Puma foi finalizado recentemente e terá validade de cinco anos, até dezembro de 2030. A estreia oficial das novas armaduras está prevista para janeiro, quando serão lançados ao público e utilizadas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Carioca.

Imagem vazada dos novos uniformes do Fluminense com a Puma (Foto: Reprodução)
Imagem vazada dos novos uniformes do Fluminense com a Puma (Foto: Reprodução)

O vínculo com a Puma será de cinco anos, ou seja, até o final de 2030. Durante o ano, a Umbro tentou renovar o contrato, que vence em 31 de dezembro de 2025, mas o desejo do clube de assinar com uma das três principais marcas do mercado pesou para escolher a Puma. Também houve conversa com a Nike e outras empresas.

