O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou os uniformes feitos em parceria com a Puma para 2026 em reunião realizada nesta segunda-feira (29), no Salão Nobre de Laranjeiras. A estreia será na Copinha, torneio de base que será disputado em São Paulo no início de janeiro.

continua após a publicidade

Segundo o Tricolor, em nota, as novas peças ficaram disponíveis para apreciação dos conselheiros antes da votação. Foram expostos dois uniformes: as tradicionais camisas tricolor e branca. O time principal, por sua vez, jogará o Campeonato Carioca com o novo enxoval.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense sofreu com vazamento

A votação nos novos uniformes pelos conselheiros possui um ritual de segurança para evitar vazamentos antes do lançamento, sendo proibido o uso de celulares no ambiente de exposição. No entanto, antes mesmo dessa reunião, fotos dos modelos tricolor, branco e de goleiro, vazaram na internet em dezembro.

continua após a publicidade

O acordo entre Fluminense e Puma foi finalizado recentemente e terá validade de cinco anos, até dezembro de 2030. A estreia oficial das novas armaduras está prevista para janeiro, quando serão lançados ao público e utilizadas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Carioca.

➡️ Fluminense é o terceiro melhor sul-americano em ranking da IFFHS; veja lista

Imagem vazada dos novos uniformes do Fluminense com a Puma (Foto: Reprodução)

O vínculo com a Puma será de cinco anos, ou seja, até o final de 2030. Durante o ano, a Umbro tentou renovar o contrato, que vence em 31 de dezembro de 2025, mas o desejo do clube de assinar com uma das três principais marcas do mercado pesou para escolher a Puma. Também houve conversa com a Nike e outras empresas.