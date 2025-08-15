menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Corinthians x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Veja onde assistir à partida

imagem camera(Foto: Reprodução/Lance!)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 15/08/2025
17:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), no Campeonato Brasileiro. O confronto será na Neo Química Arena, em São Paulo, válido pela 20ª rodada da competição nacional. A partida terá transmissão da SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Corinthians-escudo-onde-assistir
COR
Bahia-escudo-onde-assistir
BAH
Brasileirão
20ª Rodada
Data e Hora
sábado, 15 de agosto, às 21h (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro
Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes
Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir

No primeiro turno, Corinthians e Bahia empataram por 1 a 1, na primeira rodada da competição nacional. A partida foi realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na última vez que se enfrentaram na Neo Química Arena, no Brasileirão do ano passado, o Timão venceu por 3 a 0.

O Timão terá desfalques para o duelo contra o Bahia. O lateral-esquerdo Hugo e o atacante Yuri Alberto se recuperam de uma cirurgia para reparar uma hérnia inguinal. Carrillo está fora por lesão ligamentar no tornozelo, e Memphis segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita.

continua após a publicidade

O zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri estão fora do confronto para cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além dos defensores, o atacante Romero está fora após ter sido expulso na derrota contra o Juventude, na última segunda-feira (12). Por outro lado, pode contar com Maycon, que se recuperou de uma lesão muscular.

Rogério Ceni, treinador do Bahia, pela primeira vez teve uma semana livre para trabalhar, mas tem algumas baixas. O técnico não poderá contar com Rodrigo Nestor, Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert, vetados pelo departamento médico, além de Everton Ribeiro, suspenso, e deve iniciar o jogo com Michel Araújo ou Cauly.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

BRASILEIRO A 2025, BAHIA X CORINTHIANS
Corinthians e Bahia empataram no primeiro turno (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte. Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo (Cauly); Ademir, Kayky (Iago Borduchi) e Willian José

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias