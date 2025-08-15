O Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0, no Pacaembu, na noite desta sexta-feira (15), e está garantido na semifinal do Brasileirão Feminino. A zagueira Erika marcou belo gol, ainda no primeiro tempo, e Duda Sampaio ampliou.

continua após a publicidade

O Timão é a primeira equipe garantida na semifinal. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 1. Neste sábado (16), São Paulo e Ferroviária se enfrentam. Cruzeiro x Bragantino e Palmeiras x Flamengo fecham as quartas no domingo (17).

Como foi Corinthians e Bahia

O Corinthians começou pressionando e, logo aos 5 minutos, quase abriu o placar: Jhonson acertou a trave e, na sequência, parou em grande defesa de Yanne.

continua após a publicidade

O Bahia tentou se segurar, mas, aos 21, as Brabas abriram o placar. Tamires ajeitou e Erika soltou uma bomba de fora da área para marcar um golaço.

A equipe paulista seguiu no ataque, mas viu Ju Oliveira, do Bahia, arriscar aos 36 e obrigar a goleira Nicole a encaixar firme.

Perto do fim, Jhonson ainda balançou a rede após cruzamento de Tamires, mas o gol foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

A volta do intervalo foi marcada por mais equilíbrio no duelo. O Bahia tentou avançar pelo lado direito, na dobradinha entre Mila Santos e Wendy Carballo, mas encontrou dificuldades diante do bom posicionamento defensivo do Corinthians.

continua após a publicidade

As Brabas responderam com Gabi Zanotti, que teve três grandes chances A primeira foi dentro da área, mas não conseguiu concluir bem. Aos 28, Day Rodríguez cruzou para a camisa 10, que tentou o voleio, mas errou o alvo. Depois, recebeu dentro da área, mas encobriu a goleira.

Nos acréscimos, Duda Sampaio arriscou na entrada da área, mas Yanne defendeu, Na segunda tentativa, a meia acertou um grande chute na entrada da área e fez 2 a 0 para o Timão. O Corinthians continuou pressionando até o fim.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 BAHIA

QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 15 de agosto (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)

Público presente: 1.374

⚽ Gol: Erika (1T/ 21’) e Duda Sampaio (2T/46’)

CORINTHIANS: Nicole; Erika, Thaís Regina, Thaís Ferreira; Yaya (Andressa Alves), Letícia Monteiro (Duda Sampaio), Vic Albuquerque e Tamires (Juliete); Gabi Zanotti (Ariel Godoy), Jaqueline e Jhonson (Day Rodríguez). Técnico: Lucas Piccinato.

BAHIA: Yanne; Mila Santos (Ángela Gómez), Nalon, Tchula; Suelen, Ju Oliveira (Gica), Ary (Isa Fernandes) e Cássia; Kaiuska (Vilma), Rhaizza e Wendy (Juliana). Técnico: Felipe Freitas.