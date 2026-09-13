O Corinthians busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão neste domingo (12), às 17h30 (de Brasília), diante do Flamengo, no Maracanã, pela 27ª rodada. Além de tentar encerrar a sequência de quatro derrotas na competição, a equipe de Fernando Diniz pode colocar fim a um tabu de quase quatro anos do treinador contra o Rubro-Negro no campeonato.

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No Brasileirão, Diniz enfrentou o Flamengo 11 vezes ao longo da carreira, com duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 33,3%, com nove gols marcados e 12 sofridos. O último triunfo diante do adversário pelo campeonato aconteceu há quase quatro anos, no dia 18 de setembro de 2022, quando o Fluminense venceu o Rubro-Negro por 2 a 1.

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Após essa vitória, Diniz voltou a enfrentar o Flamengo em outras cinco oportunidades, por novamente por Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Desde então, o treinador não voltou a vencer o Rubro-Negro, com três empates e duas derrotas.

09-06-2019 — Fluminense 0 x 0 Flamengo — Brasileirão 2019

28-09-2019 — Flamengo 0 x 0 São Paulo — Brasileirão 2019

01-11-2020 — Flamengo 1 x 4 São Paulo — Brasileirão 2020

28-08-2021 — Santos 0 x 4 Flamengo — Brasileirão 2021

29-05-2022 — Fluminense 1 x 2 Flamengo — Brasileirão 2022

18-09-2022 — Flamengo 1 x 2 Fluminense — Brasileirão 2022

16-07-2023 — Fluminense 1 x 1 Flamengo — Brasileirão 2023

11-11-2023 — Flamengo 1 x 1 Fluminense — Brasileirão 2023

23-06-2024 — Fluminense 0 x 1 Flamengo — Brasileirão 2024

06-11-2024 — Cruzeiro 0 x 1 Flamengo — Brasileirão 2024

21-09-2025 — Flamengo 1 x 1 Vasco — Brasileirão 2025

O retrospecto geral de Fernando Diniz contra o Flamengo também é desfavorável. Em 26 partidas, o treinador soma sete vitórias, oito empates e 11 derrotas, com 25 gols marcados e 30 sofridos. Os números mostram que o Rubro-Negro é um adversário que historicamente impõe dificuldades ao técnico.

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09-06-2019 — Fluminense 0 x 0 Flamengo — Brasileirão 2019

28-09-2019 — Flamengo 0 x 0 São Paulo — Brasileirão 2019

01-11-2020 — Flamengo 1 x 4 São Paulo — Brasileirão 2020

11-11-2020 — Flamengo 1 x 2 São Paulo — Copa do Brasil 2020

18-11-2020 — São Paulo 3 x 0 Flamengo — Copa do Brasil 2020

28-08-2021 — Santos 0 x 4 Flamengo — Brasileirão 2021

29-05-2022 — Fluminense 1 x 2 Flamengo — Brasileirão 2022

18-09-2022 — Flamengo 1 x 2 Fluminense — Brasileirão 2022

08-03-2023 — Flamengo 1 x 2 Fluminense — Carioca 2023

01-04-2023 — Flamengo 2 x 0 Fluminense — Carioca 2023

09-04-2023 — Fluminense 4 x 1 Flamengo — Carioca 2023

16-05-2023 — Fluminense 0 x 0 Flamengo — Copa do Brasil 2023

01-06-2023 — Flamengo 2 x 0 Fluminense — Copa do Brasil 2023

16-07-2023 — Fluminense 1 x 1 Flamengo — Brasileirão 2023

11-11-2023 — Flamengo 1 x 1 Fluminense — Brasileirão 2023

25-02-2024 — Flamengo 2 x 0 Fluminense — Carioca 2024

09-03-2024 — Fluminense 0 x 2 Flamengo — Carioca 2024

16-03-2024 — Flamengo 0 x 0 Fluminense — Carioca 2024

23-06-2024 — Fluminense 0 x 1 Flamengo — Brasileirão 2024

06-11-2024 — Cruzeiro 0 x 1 Flamengo — Brasileirão 2024

21-09-2025 — Flamengo 1 x 1 Vasco — Brasileirão 2025

21-01-2026 — Flamengo 1 x 0 Vasco — Carioca 2026

Além de tentar encerrar o jejum particular contra o Flamengo, Diniz busca interromper uma sequência negativa do Corinthians no Brasileirão. A equipe vem de quatro derrotas consecutivas na competição, para Cruzeiro, Coritiba, Santos e Chapecoense, e precisa reagir para evitar que o momento ruim se prolongue na reta final da temporada.

Partida será disputada no Estádio do Maracanã (Foto: Divulgação/ Maracanã)

Momento do Corinthians na temporada

No Brasileirão, o Corinthians faz uma campanha de oscilação após 26 rodadas. São oito vitórias, oito empates e dez derrotas, com 41% de aproveitamento. A equipe marcou 27 gols e sofreu outros 27, números que refletem o equilíbrio entre os gols feitos e sofridos. A sequência recente, porém, agravou o momento: o Timão acumula quatro derrotas consecutivas na competição.

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Considerando toda a temporada, o Corinthians soma 50 partidas, com 20 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, além de 54 gols marcados e 43 sofridos, resultando em 55% de aproveitamento. O desempenho na Libertadores, onde a equipe segue viva nas quartas de final após empatar por 1 a 1 com o Estudiantes na Argentina, contrasta com a fase no campeonato nacional e mantém a equipe com uma frente importante de disputa na temporada.

Veja abaixo o calendário

13/09 — 17:30 — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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