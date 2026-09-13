ANÁLISE: Cruzeiro escapa de vexame contra o Santos

O resultado de 2 a 1 entre Santos e Cruzeiro e até mesmo as estatísticas do jogo não refletem a real história da partida na Vila Belmiro. Fora de casa, a Raposa escapou do vexame por dois fatores: a falta de pontaria alvinegra e as defesas de Otávio.

O Peixe foi a equipe que mais finalizou contra os mineiros enquanto a equipe foi comandada por Artur Jorge. Foram 31 chutes dos donos da casa, batendo o que fizeram Boca Juniors e Atlético-MG, que finalizaram 28 vezes contra a equipe celeste.

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Das 31 finalizações do Santos, oito foram defendidas por Otávio e uma acertou a trave. Esse é o segundo jogo com mais defesas do camisa 81 pelo Cruzeiro, atrás apenas do empate contra o Boca Juniors pela Libertadores.

Formação com quatro meias não foi suficiente

Repetindo a escalação do jogo contra o Athletico-PR, o Cruzeiro não conseguiu o mesmo efeito na Vila Belmiro. Isso porque Cuca escalou um time com ainda mais jogadores no meio, com seis atletas, deixando apenas Rony mais avançado.

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Com isso, dois cenários dificultaram a vida celeste: o Peixe atacava com mais jogadores e também pressionava a saída de bola com maior número atletas. Assim, os paulistas conseguiam trabalhar melhor as jogadas e impediam a saída de bola do Cruzeiro.

Pela dificuldade, Kaio Jorge recuou excessivamente em muitas ocasiões para buscar o jogo, e Matheus Pereira participou menos da partida do que de costume. O camisa 19 teve apenas duas ações com a bola a mais que o goleiro Otávio (31).

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Quando conseguia escapar para o ataque, o Cruzeiro costumava chegar pelos lados, com apoio dos laterais. No entanto, isso também abriu espaços. Além disso, sem uma pressão tão forte e com um time que não se recuava rapidamente, a Raposa forçou seus atletas a correrem para trás em diversos momentos.

– A partir do momento em que sofremos 31 finalizações, é um sinal claro de que o time foi muito abaixo defensivamente. Acho que não conseguimos jogar, principalmente no primeiro tempo. Não conseguimos nem atacar nem defender. Muitas vezes, para mim que sou defensor, sofre gols como o segundo, correndo sempre na direção do próprio gol, é muito difícil. Talvez esse tenha sido o momento em que o Santos encontrou os espaços, por mérito. O Santos tem méritos também. Talvez dentro do 2 a 1, para ser realista, o placar poderia ter sido mais elástico pela forma como foi construído. Estamos em um processo e temos muitas coisas boas, mas não podemos usar isso como desculpa, de onde estávamos e onde chegamos. Em um elenco como o nosso, temos que entregar o mínimo – avaliou Fabrício Bruno.

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Fabrício Bruno em Santos x Cruzeiro (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

– A grande diferença para o jogo contra o Athletico-PR foi a distância com que permitimos os quatro meias adversários trabalharem. Na semana passada, exaltei os encurtamentos dos meias, pois não permitimos que jogassem. É uma equipe com jogadores de maior dinâmica, também dois homens na construção a três, que, quando passavam da pressão, carregavam para criar superioridade no 4-4 do meio de campo. Essa distância foi, de fato, determinante para o resultado – analisou Artur Jorge.

Mudanças de Artur Jorge

Para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou com Wesley no lugar de Romero, por questões médicas. No entanto, Artur Jorge explicou que a ideia era arriscar mais com um atacante na equipe.

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– A substituição foi por uma questão física, mas foi para tirar um meia e arriscar com um homem na frente. Perderíamos a igualdade no meio e teríamos que usar um zagueiro para igualar os quatro homens do meio. Íamos nos expor mais porque tentamos pressionar com três homens na frente, com Kaio e Arroyo ao lado de Wesley – avaliou o técnico.

Artur Jorge na Vila Belmiro em Santos x Cruzeiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

No entanto, não foi o que ocorreu. Se com quatro jogadores contra seis no meio estava difícil, com três piorou. Foram cinco finalizações santistas em 20 minutos da segunda etapa contra apenas uma do Cruzeiro.

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Na reta final, Artur Jorge arriscou ainda mais, ao abrir mão de um lateral-direito, tirando Fagner para colocar João Costa. Com isso, Rojas passou a atuar como zagueiro.

Na reta final, Matheus Pereira diminuiu para o Cruzeiro com assistência de Lucho, que entrou aos 80 minutos. Mas o Peixe conseguiu segurar o resultado e impedir uma reação mineira que seria injusta pelo que foi apresentado em campo. O Santos, porém, também pecou muito pela falta de pontaria.

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