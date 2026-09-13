Flamengo e Corinthians colocarão suas identidades de jogo à prova na partida deste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Para além do resultado, os dois técnicos farão um duelo interessante pelo domínio da posse de bola.

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Especialmente nos últimos anos, o time da Gávea se notabilizou por ser uma equipe dominante com a maioria dos técnicos. Após a contratação de Leonardo Jardim, que montou algumas equipes voltadas para transições rápidas durante a carreira, a torcida se preocupou com o possível novo estilo. No entanto, o treinador parece ter se adaptado ao gosto rubro-negro.

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Nos dez primeiros jogos sob comando do português, o Flamengo só superou o adversário em posse de bola cinco vezes. Contudo, a equipe passou 13 jogos consecutivos com mais de 50% do tempo no domínio das ações até a partida da última quinta-feira (10), contra o Independiente del Valle, que trazia o contexto diferente da altitude de Quito.

Por motivos bem diferentes, a trajetória do Corinthians de Fernando Diniz foi similar. Nesse caso, não é o time que tem características necessariamente de domínio, mas sim o treinador. Mas, para passar o seu DNA para o elenco, levou tempo: nos dez primeiros duelos de "Dinizismo", também foram apenas cinco jogos com mais de 50% da posse de bola. Já recentemente, até o jogo da Libertadores contra o Estudiantes, o Timão vinha de três confrontos acima de 60% no quesito.

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Agora, os dois times se enfrentam com números parecidos. Os cariocas têm média de 56,5% de posse de bola na gestão de Jardim, marca próxima aos 58,3% da passagem de Filipe Luís, e superaram o adversário neste sentido em 25 dos 35 jogos. Os paulistas, por sua vez, passam 56,8% do tempo com a bola sob a batuta do ex-Fluminense e ficaram acima de 50% em 20 das 29 partidas.

O embate de logo mais, então, desperta curiosidade. Por um lado, o líder Flamengo é favorito, com jogadores mais técnicos e o fator casa a seu favor. Mas isso não garante que o treinador do Corinthians estará disposto a abrir mão de suas características.

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Fernando Diniz abre os braços na partida entre Corinthians e Estudiantes pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

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Duelo pela posse: compare números

Flamengo de Leonardo Jardim

Posse de bola média: 56,5% Superou a posse do adversário em 25 dos 35 jogos (71,43%) Passou de 70% de posse de bola duas vezes

Jogos com maior posse de bola:

1º - Vitória 2 x 0 Flamengo, Copa do Brasil (14/05): 74%

2º - Internacional 1 x 1 Flamengo, Brasileirão (29/07): 73%

3º - Grêmio 0 x 1 Flamengo, Brasileirão (10/05): 68%

3º - Flamengo 3 x 0 Cusco FC, Libertadores (26/05): 68%

5º - Flamengo 1 x 0 Estudiantes de La Plata, Libertadores (20/05): 66%

Jogos com menor posse de bola:

1º - Independiente del Valle 0 x 2 Flamengo, Libertadores (10/09): 37%

2º - Fluminense 1 x 2 Flamengo, Brasileirão (12/04): 40%

3º - Flamengo 2 x 0 Cruzeiro, Brasileirão (11/03): 44%

3º - RB Bragantino 3 x 0 Flamengo, Brasileirão (02/04): 44%

5º - Corinthians 1 x 1 Flamengo, Brasileirão (22/03): 46%

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Corinthians de Fernando Diniz

Posse de bola média: 56,8% Superou a posse do adversário em 20 dos 29 jogos (68,97%) Passou de 70% de posse de bola quatro vezes

Jogos com maior posse de bola:

1º - Corinthians 2 x 0 Peñarol, Libertadores (30/04): 78% 2º - Corinthians 0 x 2 Platense, Libertadores (27/05): 77% 3º - Corinthians 2 x 1 Internacional, Copa do Brasil (06/08): 73% 4º - Corinthians 1 x 0 Barra FC, Copa do Brasil (14/05): 70% 5º - Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe, Libertadores (15/04): 66%

Jogos com menor posse de bola:

1º - Corinthians 0 x 0 Palmeiras, Brasileirão (12/04): 32%

2º - Corinthians 1 x 0 Vasco, Brasileirão (26/04): 40%

2º - Bahia 1 x 1 Corinthians, Brasileirão (26/07): 40%

4º - Platense 0 x 2 Corinthians, Libertadores (09/04): 43%

4º - Rosario Central 0 x 0 Corinthians, Libertadores (13/08): 43%

4º - Corinthians 1 x 0 Rosario Central, Libertadores (20/08): 43%

➡️ Flamengo tira vantagem de elenco robusto em sequência decisiva

Flamengo e Corinthians com cabeça dividida

Leonardo Jardim e Fernando Diniz também terão que decidir se disputarão o jogo do Brasileirão com seus times titulares ou pouparão parte dos jogadores, já que ambos terão duelos decisivos das quartas de final da Libertadores no meio de semana.

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Líder do campeonato nacional, com apenas um ponto de vantagem sobre o Palmeiras, o Flamengo recebe o Independiente del Valle no Maracanã, na quinta-feira (17), após vencer a equipe equatoriana por 2 a 0 fora de casa. Já o Corinthians, 12º colocado, encara o Estudiantes na Neo Química Arena depois de empatar por 1 a 1 na Argentina.