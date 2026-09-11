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STJD amplia pena de Abel para três jogos após recurso do Palmeiras

Treinador perderá os próximos três jogos da equipe no Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/09/2026 12:28
Atualizado há 1 minutos
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Abel Ferreira bate palmas na vitória do Palmeiras sobre a LDU
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou Abel Ferreira nesta sexta-feira (11) e ampliou de dois para três jogos a punição aplicada ao técnico. A decisão ocorreu após recurso apresentado pela direção do Palmeiras, que havia deixado o treinador à disposição de forma preventiva.

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Com a decisão, Abel Ferreira perderá os duelos contra São Paulo, neste fim de semana, Grêmio e Bahia, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O técnico só voltará a comandar o Palmeiras diante do rival Corinthians, no Nubank Parque, em outubro.

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O chute nos microfones à beira do gramado, durante o empate com o Mirassol, foi interpretado pela Procuradoria como um ato voluntário e antidesportivo. A conduta foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a seis jogos.

André Sica, advogado que representou o Palmeiras no caso, sustentou que a equipe de arbitragem foi informada ainda durante a partida sobre o chute de Abel Ferreira no equipamento de áudio, mas decidiu não advertir o treinador.

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- Não houve equívoco disciplinar algum. O árbitro, muito bem postado, viu e foi informado. Conversou com o VAR e tomou sua decisão. Ele simplesmente não viu gravidade. Ele entendeu que, naquele momento, não cabia punir. Assim como não existe nesse Tribunal - afirmou André Sica.

A decisão do Pleno do STJD, anunciada nesta sexta-feira (11), é definitiva e não cabe mais recurso por parte do Palmeiras.

Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, teve punição ampliada para três jogos após decisão do STJD nesta sexta-feira (11) (Foto: Reprodução/Prime Vídeo)

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