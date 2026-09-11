O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou Abel Ferreira nesta sexta-feira (11) e ampliou de dois para três jogos a punição aplicada ao técnico. A decisão ocorreu após recurso apresentado pela direção do Palmeiras, que havia deixado o treinador à disposição de forma preventiva.

+ Leila Pereira critica modelo associativo e defende responsabilização de dirigentes

Com a decisão, Abel Ferreira perderá os duelos contra São Paulo, neste fim de semana, Grêmio e Bahia, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O técnico só voltará a comandar o Palmeiras diante do rival Corinthians, no Nubank Parque, em outubro.

continua após a publicidade

O chute nos microfones à beira do gramado, durante o empate com o Mirassol, foi interpretado pela Procuradoria como um ato voluntário e antidesportivo. A conduta foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a seis jogos.

André Sica, advogado que representou o Palmeiras no caso, sustentou que a equipe de arbitragem foi informada ainda durante a partida sobre o chute de Abel Ferreira no equipamento de áudio, mas decidiu não advertir o treinador.

continua após a publicidade

- Não houve equívoco disciplinar algum. O árbitro, muito bem postado, viu e foi informado. Conversou com o VAR e tomou sua decisão. Ele simplesmente não viu gravidade. Ele entendeu que, naquele momento, não cabia punir. Assim como não existe nesse Tribunal - afirmou André Sica.

A decisão do Pleno do STJD, anunciada nesta sexta-feira (11), é definitiva e não cabe mais recurso por parte do Palmeiras.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, teve punição ampliada para três jogos após decisão do STJD nesta sexta-feira (11) (Foto: Reprodução/Prime Vídeo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.