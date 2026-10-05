Os principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro correm contra o tempo nesta segunda-feira (5) para se adequar às novas determinações da Medida Provisória (MP) das Bets. As equipes têm até as 23h59 (de Brasília) para retirar de circulação a publicidade e as referências a empresas de apostas de quota fixa e jogos on-line no Brasil.

A determinação provoca mudanças em diferentes frentes dos clubes, como uniformes de jogo e treino, sites oficiais, lojas virtuais, placas publicitárias e redes sociais. As equipes adotaram estratégias distintas ao longo desta segunda-feira.

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🔵Cruzeiro

O Cruzeiro informou ao Lance! que intensificou as remoções nesta segunda-feira. No site oficial, a Betnacional já não aparece mais entre os patrocinadores do clube.

Apesar disso, ainda há referências à empresa em outros canais. Na loja oficial, por exemplo, as camisas com e sem a marca Betnacional seguem sendo comercializadas pelo mesmo preço. Nas redes sociais, o clube também segue publicando imagens de jogadores utilizando uniformes com a marca estampada. Até sábado, placas de publicidade de casas de apostas também permaneciam no CT do clube.

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🟢Fluminense

No Fluminense, as fotos do treinamento realizado nesta segunda-feira (5) e divulgadas nas redes sociais ainda mostram os uniformes com a marca da Superbet. Na loja oficial do clube, camisas com o patrocínio seguem sendo comercializadas, sendo a mais barata R$ 299.

🔴Flamengo

No treinamento desta segunda-feira, os jogadores já utilizaram uniformes sem a marca da Betano estampada. O site oficial passou a utilizar imagens editadas das camisas, com o apagamento da marca , inclusive em fotografias produzidas quando o patrocínio ainda estava estampado no uniforme.

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A Betano também já não aparece na relação de patrocinadores do clube, embora camisas antigas com a marca ainda estejam disponíveis para compra. As camisas que ainda possuem a marca da empresa são comercializadas por preços inferiores e aparecem na aba de "promoções". ➡️ Clique aqui e saiba mais.

⚫Atlético-MG

No Atlético-MG, as imagens do treinamento desta segunda-feira já mostram os jogadores sem a marca da H2bet nos uniformes. As camisas com a estampa do patrocinador seguem em circulação pelo preço normal.

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⚪Corinthians

O Corinthians ainda apresenta inserções da Esportes da Sorte. A marca permanece no site do clube e nos coletes utilizados pelos jogadores. Na loja oficial, entretanto, a camisa com a patrocinadora não está sendo comercializada. Só versões sem a marca da casa de apostas está à venda.

🟢Palmeiras

No treino de hoje do Palmeiras, os jogadores aparecem sem a marca da Sportingbet nos uniformes, enquanto integrantes da comissão técnica ainda utilizam peças com a empresa estampada. Até o momento, o clube mantém a bet no uniforme e aguarda definição sobre patrocínio para avaliar prejuízo.

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⚫Vasco

O Vasco retirou a Sportingbet de seus uniformes. Para ocupar provisoriamente o principal espaço da camisa, o clube passou a estampar a marca do Sócio Gigante, seu programa de sócio-torcedor. ➡️ Clique aqui e saiba mais.

🔴São Paulo

O São Paulo, por sua vez, ainda não apresentou um posicionamento oficial sobre as mudanças. O clube aguarda a possibilidade de uma liminar ou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira. Caso não haja uma decisão favorável, a expectativa é de que, a partir desta terça-feira (6), as propagandas e as camisas com referências às casas de apostas sejam removidas.

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Nas redes sociais, ainda há conteúdos com a marca. As publicações relacionadas ao futebol feminino, por exemplo, seguem exibindo o patrocínio. Na loja oficial do clube, as camisas com a marca da patrocinadora passaram a ser comercializadas por valor inferior. ➡️ Clique aqui e saiba mais.

⭐Botafogo

O Botafogo está entre os clubes que já realizaram as alterações em diferentes plataformas. O site oficial, a loja e as redes sociais do Alvinegro não apresentam mais a marca da VBet nas camisas. As publicações recentes do clube também já foram adaptadas e não exibem a casa de apostas.

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Prazo para remoção de propaganda de bets termina nesta segunda

Os clubes da Série A têm até as 23h59 desta segunda-feira para cumprir as determinações previstas na MP das Bets.

As mudanças atingem não apenas os uniformes utilizados pelos atletas, mas também conteúdos digitais, lojas oficiais, sites institucionais e espaços publicitários. O cenário, no entanto, ainda pode sofrer alterações ao longo do dia, principalmente entre clubes que aguardam decisões judiciais sobre a aplicação das novas regras.