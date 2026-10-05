Flamengo esconde marca de patrocinador no uniforme após nova regra sobre bets
Clube colocou uma fita sobre o espaço da Betano no treino desta segunda
O treino do Flamengo desta segunda-feira (5) chamou a atenção dos torcedores por conta de uma mudança nos uniformes dos atletas. Após a Medida Provisória que restringe a publicidade relacionada a bets no Brasil, os jogadores do time carioca treinaram, pela primeira vez, sem a marca da Betano, patrocinadora master, visível na camisa.
Em imagens publicadas pela "FlamengoTV", é possível ver que o clube colocou uma fita adesiva sobre a marca da empresa em alguns uniformes, estampada na parte central frontal da camisa. Alguns jogadores, entretanto, treinaram com peças que já estavam sem a marca.
Conforme estabelecido pela MP 1.394/2026, os clubes tinham que retirar os materiais publicitários e os sinais de patrocínio relacionados às bets até o fim desta segunda-feira.
Na última semana, os treinos do Flamengo ainda contavam com a marca da Betano nos uniformes. Entretanto, nas redes sociais, o clube já vinha publicando imagens dos uniformes sem a marca da patrocinadora. Nesta segunda-feira, na reapresentação, o clube optou por antecipar a mudança.
#QUINTATEMMENGÃO! PASSANDO PRA AUMENTAR A ANSIEDADE DE VER O NOSSO FLAMENGO! O TÃO SONHADO DIA DA VOLTA DO MAIS QUERIDO TÁ CHEGANDO, E VAI SER NA VILA BELMIRO, DIANTE DO SANTOS, PELO BRASILEIRÃO!MENGOOOOOOOOOOOOOOO! 🟥⬛️ #SANxFLA https://t.co/4CzSsaLJMe— Flamengo (@Flamengo) October 4, 2026
Entenda o cenário
A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 25 de setembro e proíbe a exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. A MP tem força de lei desde sua publicação, mas ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional. Além da retirada dos anúncios, sites e aplicativos das empresas deverão sair do ar a partir de terça-feira (6).
— Eu decidi tomar medida dura e drástica necessária. É como câncer, ou tira o tumor, ou o tumor vai matar a gente. Foi muita briga, foi muita discussão. Já que tem que fazer, vamos fazer o que tem que ser feito. Acabar com as bets — disse Lula.
A partir da publicação da Medida Provisória, o governo não permitirá mais novas publicidades relacionadas a bets, como em camisas e outros espaços publicitários. A remoção de publicidade e de sinais de patrocínio deve ocorrer até as 23h59 desta segunda-feira.
Clubes pressionam por mudanças na proibição das bets
A decisão provocou reação de dirigentes e movimentações no Supremo Tribunal Federal (STF). Clubes protocolaram um pedido para participar da ação que questiona a constitucionalidade da MP. Eles defendem a suspensão dos efeitos da medida e um período de transição maior para os contratos existentes.
O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, também criticou publicamente a decisão de restringir as bets. Em pronunciamento à Flamengo TV, o dirigente estimou um impacto de R$ 400 milhões nas receitas do clube e questionou como manter compromissos financeiros assumidos anteriormente.
O Governo Federal, por sua vez, justifica as medidas pelos efeitos das apostas sobre o endividamento das famílias e a saúde pública. Entidades do setor questionam a decisão no STF, mas, até o momento, o calendário de retirada da publicidade permanece em vigor.
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