Artur Jorge chama responsabilidade após derrota do Cruzeiro

Depois da derrota por 2 a 1 para o Santos na Vila Belmiro, o técnico Artur Jorge avaliou em entrevista coletiva que faltou capacidade competitiva ao Cruzeiro. Além disso, questionado sobre o momento, o treinador assumiu a responsabilidade.

– Resumidamente, o que posso dizer sobre o jogo de hoje, é que fomos penalizados pelo primeiro tempo fraco que fizemos. Acabamos por permitir que o adversário abrisse vantagem. os jogos tem que ter consistências competitiva mais alta. Tivemos um primeiro tempo bem fraco pelo que deveria ser o jogo. Melhoramos pouco no segundo tempo, tivemos cadência. Mas o resultado nos penalizou pelo que foi nossa não capacidade competitiva no primeiro tempo – avaliou o treinador.

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– Não podemos falar só sobre entregar ao torcedor, olhar para o resultado e deixar as palavras nos levarem onde não devem. Fizemos um primeiro tempo fraco, permitimos finalizações ao adversário. Foi um jogo que tivemos 90 minutos inconstantes. No primeiro tempo, abaixo. Um sentimento muito grande de frustração. Todos lamentam, um resultado que decepciona a todos nós – comentou Artur Jorge.

– A responsabilidade é minha. Só. Vocês querem encontrar um culpado. Sou eu. Quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, eu que perco – declarou o técnico.

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Santos x Cruzeiro

O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, e alcançou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe saíram no primeiro tempo, com Rollheiser e Fabrício Bruno, contra. Quase nos acréscimos, Matheus Pereira diminuiu para o time mineiro.

Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rodrigo Jesus/Ag. F8/Folhapress)

O Santos dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo com dois gols de vantagem. Sem Neymar e Gabigol, que acompanharam o jogo no camarote do estádio, quem teve boa estreia foi Everton Cebolinha, que começou entre os titulares e tentou o tempo todo marcar. O Peixe criou várias chances, mas só balançou a rede aos 27 minutos, quando Rollheiser aproveitou o rebote do chute de Gabriel Bontempo e de Cebolinha para concluir para o gol. Quatro minutos depois, Rodinei escapou pela direita e cruzou para a área. Fabrício Bruno tentou afastar e marcou contra, dando o segundo gol. Vale destacar o goleiro Otávio, que impediu que o Peixe ampliasse o placar no primeiro tempo.

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O Peixe não só terminou melhor como também voltou demonstrando superioridade. Cebolinha continuava na tentativa de marcar o adversário. Aos 5 minutos, arriscou novamente, mas mandou para fora. Depois, Rollheiser e Arão desperdiçaram chances. Antes disso, Brazão fez a defesa mais difícil da partida ao defender um cabeceio de Matheus Pereira. Aos 30, Rony ainda teve sua oportunidade ao sair na cara do gol e chutou para fora. A partir daí, o ritmo da partida diminuiu, mas ainda deu tempo de Matheus Pereira, aos 44, diminuir o marcador. Lucho Rodríguez ajeitou para o atacante completar de canhota e vencer Brazão.

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