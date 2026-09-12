O Cruzeiro foi derrotado pelo Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro, na noite deste sábado (12), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o goleiro Otávio reagiu ao resultado negativo e avaliou que a equipe foi penalizada por um primeiro tempo ruim.

– Difícil falar agora. Muito chateado pelo resultado. Fomos penalizados pelo primeiro tempo. Trabalhar e dar a melhor resposta possível – disse o jogador do Cruzeiro em entrevista ao canal SporTV.

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– Consegui fazer uma boa partida, ajudar. Mas difícil falar, muito chateado pela derrota, pelo resultado. Mas um pouco feliz por ter ajudado – comentou Otávio.

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Santos x Cruzeiro

O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, e engatou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe saíram no primeiro tempo, com Rollheiser e Fabrício Bruno, contra. Quase nos acréscimos, Matheus Pereira diminuiu para o time mineiro.

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O Santos dominou todo o primeiro tempo e conseguiu ir para o intervalo com dois gols de vantagem. Sem Neymar e Gabigol, que assistiram ao duelo no camarote do estádio, quem fez uma boa estreia foi Everton Cebolinha, que iniciou entre os titulares e tentou o tempo todo balançar as redes. O Peixe criou várias oportunidades, mas só foi balançar as redes aos 27 minutos, quando Rollheiser aproveitou o rebote de chutes de Gabriel Bontempo e de Cebolinha para tocar para o fundo da rede. Quatro minutos depois, Rodinei escapou pela direita e cruzou para a área. Fabrício Bruno tentou afastar e tocou contra o próprio gol, dando o segundo gol. Vale destacar o goleiro Otávio, que impediu que o Peixe goleasse no primeiro tempo.

SANTOS (SP), 12/09/2026 - SANTOS/X/CRUZEIRO/CAMPEONATO/BRASILEIRO - Rony comemorando gol da equipe santista, na partida entre Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro, em Santos (SP), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12).(Foto: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress)

O Peixe não só terminou melhor como também voltou demonstrando superioridade. E Cebolinha continuava na tentativa de estufar a rede adversária. Aos 5 minutos, tentou mais uma vez, mas mandou para fora. Depois, foi a vez de Rollheiser e Arão desperdiçarem. Antes disso, no entanto, Brazão fez a defesa mais difícil da partida ao defender cabeceio de Matheus Pereira. Aos 30, Rony ainda teve sua chance quando saiu na cara do gol e mandou para fora. A partir daí, o ritmo da partida diminuiu, mas ainda deu tempo de Matheus Pereira, aos 44, diminuir o marcador. Lucho Rodríguez ajeitou para o jogador do cruzeiro completar de canhota e vencer Brazão.

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