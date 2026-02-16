Fabrício Bruno se declara ao Cruzeiro após bater marca expressiva: 'Quero ficar aqui o resto da minha carreira'

Zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno atingiu a marca de 100 partidas disputadas pela equipe. Aos 30 anos, o defensor se declarou ao clube e disse que pretende ficar na equipe pelo resto de sua carreira.

– É um sentimento de gratidão a Deus. Quando eu era pequenininho, apenas um torcedor, não imaginava viver isso. Vou ser eternamente grato ao Cruzeiro por tudo o que me proporcionou, por tudo o que consegui ao longo da minha carreira. Sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro é a base disso tudo – disse o zagueiro em entrevista à TV Cruzeiro.

– Completar 100 jogos é motivo de orgulho e gratidão, principalmente representando o clube do meu coração. Sou grato àqueles que fizeram parte desse momento, ao presidente Pedrinho, que fez todo o esforço para me trazer de volta para a minha casa. Vamos embora: 100 jogos. Mais 100, mais 100, mais 100, quero ficar aqui o resto da minha carreira – ressaltou Fabrício Bruno.

O jogador deu as declarações depois do jogo contra a URT, que terminou com uma vitória por 2 a 1. Com o resultado a Raposa garantiu seu lugar na semifinal do Campeonato Mineiro.

Nascido em Ibirité, Fabrício Bruno começou sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro, chegando ao elenco profissional em 2016. Na época, ele foi emprestado para a Chapecoense e retornou ao Cabuloso em 2019.

Posteriormente, foi comprado pelo Red Bull Bragantino em 2020. Os paulistas investiram R$ 2 milhões por 70% de seus direitos econômicos. Em seguida, foi contratado pelo Flamengo dois anos depois, por R$ 15 milhões.

O retorno ao Cruzeiro aconteceu em 2025, quando a equipe mineira investiu 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) para promover seu retorno.

Números de Fabrício Bruno pelo Cruzeiro

100 jogos 2 gols 2 assistências

