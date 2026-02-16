Corinthians: Dorival Júnior estipula data para retorno de Kaio César

O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, vive a expectativa de contar com o atacante Kaio César nos próximos dias. O jogador perdeu os últimos jogos após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Em coletiva após o duelo contra o São Bernardo, o treinador estimou que o retorno acontecerá em breve. A tendência é que Kaio César fique de fora da partida diante do Athletico-PR, mas volte a campo rapidamente.

— Acredito que entre segunda, terça, mais tardar quarta-feira, ele já estará em campo, intensificando os trabalhos, fazendo a transição para estar em condições. Provavelmente para o fim de semana. Caso não aconteça, no meio da semana seguinte, com certeza — disse Dorival.

O atacante Kaio César retornou ao Brasil para defender o Corinthians após passagem pelo futebol internacional. Pelo Timão, disputou apenas dois jogos: contra Flamengo e Capivariano.

Na partida diante do Rubro-Negro, que marcou a estreia do jogador, Kaio César entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Yuri Alberto, autor do segundo gol na vitória por 2 a 0.

O que vem pela frente?

O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase do estadual, o time comandado por Dorival Júnior encerrou a campanha na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

A Portuguesa, que terminou a fase inicial uma posição acima, somou 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.

Por ter feito campanha inferior, o Corinthians será visitante no confronto. A tendência é que a Lusa mande a partida no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Antes do confronto, o Timão visita o Athletico-PR, em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os duelos das quartas de final:

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Red Bull Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

