O Santos melhorou com a entrada de Lucas Lima e pressionou o Fortaleza no "abafa". Ainda que desorganizado, o Peixe conseguiu empate com Messias, de cabeça após cobrança de escanteio. O Alvinegro foi com todos seus jogadores para o ataque, até João Paulo, mas não conseguiu virar o jogo. Na reta final, o goleiro estava fora do gol, e o Leão anotou gol do meio-campo.