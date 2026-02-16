Zubeldía define Fluminense com mudanças para jogo decisivo no Carioca
O Fluminense está escalado para enfrentar o Bangu nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Zubeldía definiu o time com mudanças em relação ao último jogo do Tricolor. O argentino também teve que superar alguns desfalques para escolher os onze titulares.
Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Bangu sem Arana e Hércules
Fluminense pede licença a Rei Momo e abre carnaval carioca com Rivellino; relembre
Mais que a vaga: Fluminense encara o Bangu por recorde em sua história
Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino de domingo e passará por exames de imagem. Já Hércules apresentou dores no púbis e está fora da partida. O meia Nonato segue em transição para retorno ao grupo, enquanto Germán Cano continua o processo de recuperação após artroscopia no joelho direito.
Escalação e relacionados do Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Ganso; Savarino, Canobbio e John Kennedy
Goleiros
Fábio
Vitor Eudes
Marcelo Pitaluga
Laterais
Guga
Samuel Xavier
Renê
Júlio Fidelis
Zagueiros
Ignácio
Freytes
Jemmes
Igor Rabello
Meio-campistas
Martinelli
Facundo Bernal
PH Ganso
Otávio
Lucho Acosta
Atacantes
Kevin Serna
Canobbio
Soteldo
Savarino
John Kennedy
Santi Moreno
Matheus Reis
Keven Samuel
O Fluminense pode igualar a maior sequência de vitórias como mandante em sua história: 16 triunfos consecutivos dentro de casa. A atual série chegou a 15 vitórias após o resultado de 1 a 0 sobre o Botafogo, na última quinta-feira (12). A sequência inclui partidas do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e dos Campeonatos Brasileiros de 2025 e 2026.
Invicto no Brasileirão e campeão da Taça Guanabara, o Fluminense depende de uma vitória sobre o Bangu para igualar a marca histórica de triunfos consecutivos como mandante, registrada há mais de 80 anos. Caso consiga a classificação, o Tricolor encara o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca.
