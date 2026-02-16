Zubeldía define Fluminense com mudanças para jogo decisivo no Carioca

O Fluminense está escalado para enfrentar o Bangu nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Zubeldía definiu o time com mudanças em relação ao último jogo do Tricolor. O argentino também teve que superar alguns desfalques para escolher os onze titulares.

Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino de domingo e passará por exames de imagem. Já Hércules apresentou dores no púbis e está fora da partida. O meia Nonato segue em transição para retorno ao grupo, enquanto Germán Cano continua o processo de recuperação após artroscopia no joelho direito.

Escalação e relacionados do Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Ganso; Savarino, Canobbio e John Kennedy

Goleiros

Fábio

Vitor Eudes

Marcelo Pitaluga

Laterais

Guga

Samuel Xavier

Renê

Júlio Fidelis

Zagueiros

Ignácio

Freytes

Jemmes

Igor Rabello

Meio-campistas

Martinelli

Facundo Bernal

PH Ganso

Otávio

Lucho Acosta

Atacantes

Kevin Serna

Canobbio

Soteldo

Savarino

John Kennedy

Santi Moreno

Matheus Reis

Keven Samuel

Martinelli com o trófeu da Taça Guanabara (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

O Fluminense pode igualar a maior sequência de vitórias como mandante em sua história: 16 triunfos consecutivos dentro de casa. A atual série chegou a 15 vitórias após o resultado de 1 a 0 sobre o Botafogo, na última quinta-feira (12). A sequência inclui partidas do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e dos Campeonatos Brasileiros de 2025 e 2026.

Invicto no Brasileirão e campeão da Taça Guanabara, o Fluminense depende de uma vitória sobre o Bangu para igualar a marca histórica de triunfos consecutivos como mandante, registrada há mais de 80 anos. Caso consiga a classificação, o Tricolor encara o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca.

