Europeus reagem à atuação de Thiago Silva pelo Porto: 'Qualquer outro'

Na tarde deste domingo (15), o interminável Thiago Silva entrou em campo pelo Porto. Aos 41 anos, o zagueiro foi titular no duelo dos Dragões contra o CD Nacional, pela 22º rodada do Campeonato Português.

Com gol de Jan Bednarek e assistência de Gabri Veiga, o Porto de Thiago Silva venceu a partida fora de casa por 1 a 0. Com o resultado, o clube português chegou aos 59 pontos e se manteve com a liderança absoluta da competição.

Nas redes sociais, torcedores do Porto elogiaram muito a atuação de Thiago Silva. O zagueiro foi apontado como um dos melhores jogadores da partida. Atuando durante os 90 minutos, o brasileiro se destacou com uma finalização no gol, três passes longos, nenhuma falta cometida e três recuperações de bola. Veja os comentários abaixo:

Thiago Silva em ação pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

Veja reações dos europeus com o zagueiro brasileiro

Tradução sobre Thiago Silva no Porto: Thiago Silva, aos 41 anos, ainda joga os 90 minutos sem cometer erros e mantém o gol intacto, apresentando ótimas atuações. Ele pode entrar na defesa do FC Barcelona ou do Real Madrid e jogar melhor do que qualquer outro jogador lá.

Porto voando e começo de Thiago Silva

Os portistas lideram a competição com campanha quase impecável: 59 pontos em 22 jogos, fruto de 19 vitórias, dois empates e uma derrota, além de 43 gols feitos e apenas sete sofridos — a melhor defesa de Portugal. Os Leões aparecem na segunda colocação, com 52 pontos, resultado de 16 vitórias, quatro empates e uma derrota, com 53 gols anotados, o melhor ataque da competição, e 12 sofridos. Para a partida, o Porto escalou Thiago Silva como titular, e não teve a defesa vazada.

O brasileiro fez sua sexta partida pelos Dragões depois de não atuar no clássico nacional contra o Sporting. O zagueiro estreou no clube com vitória por 1 a 0 contra outro rival, o Benfica, em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal, resultado que classificou o Porto de Thiago Silva para as semifinais da competição. Na próxima fase, enfrentará justamente o Sporting, em 3 de março de 2026.