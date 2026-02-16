menu hamburguer
São Paulo

São Paulo conhece data e horário de decisão pelo Campeonato Paulista

Jogo será neste sábado

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/02/2026
16:23
Lucas Moura - São Paulo
imagem cameraSão Paulo conheceu detalhes de decisão (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
O São Paulo irá enfrentar o RB Bragantino neste sábado, dia 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília), pelas oitavas de final do Campeonato Paulista. O jogo será disputado em uma única partida. A definição foi feita na tarde desta segunda. O confronto terá transmissão da TNT e HBO Max.

O São Paulo garantiu uma das vagas nas quartas de final do Paulistão. O time comandado por Hernán Crespo avançou após vencer a Ponte Preta, por 2 a 1, na noite deste domingo (15), no Moisés Lucarelli. Pelo lado do Tricolor, Lucas Ramon e Calleri balançaram as redes, enquanto Bryan Borges diminuiu para a rebaixada equipe de Campinas.

➡️ São Paulo terá 'primeira prova' da temporada em busca da classificação no Paulistão

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 13 pontos e terminou a primeira fase na sétima posição na tabela de classificação.

Ponte Preta x São Paulo pelo Paulistão
(Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)

Confrontos das oitavas do Paulistão são definidos

Sábado (21)

18h30 – Red Bull Bragantino x São Paulo Futebol Clube
📍 Cícero de Souza Marques

20h30 – Palmeiras x Novorizontino
📍 Arena Barueri

Domingo (22)

16h – São Bernardo Futebol Clube x Santos Futebol Clube
📍 Estádio Primeiro de Maio

20h30 – Associação Portuguesa de Desportos x Sport Club Corinthians Paulista
📍 Canindé

