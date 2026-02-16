São Paulo conhece data e horário de decisão pelo Campeonato Paulista

O São Paulo irá enfrentar o RB Bragantino neste sábado, dia 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília), pelas oitavas de final do Campeonato Paulista. O jogo será disputado em uma única partida. A definição foi feita na tarde desta segunda. O confronto terá transmissão da TNT e HBO Max.

O São Paulo garantiu uma das vagas nas quartas de final do Paulistão. O time comandado por Hernán Crespo avançou após vencer a Ponte Preta, por 2 a 1, na noite deste domingo (15), no Moisés Lucarelli. Pelo lado do Tricolor, Lucas Ramon e Calleri balançaram as redes, enquanto Bryan Borges diminuiu para a rebaixada equipe de Campinas.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 13 pontos e terminou a primeira fase na sétima posição na tabela de classificação.

(Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)

Confrontos das oitavas do Paulistão são definidos

Sábado (21)

18h30 – Red Bull Bragantino x São Paulo Futebol Clube

📍 Cícero de Souza Marques

20h30 – Palmeiras x Novorizontino

📍 Arena Barueri

Domingo (22)

16h – São Bernardo Futebol Clube x Santos Futebol Clube

📍 Estádio Primeiro de Maio

20h30 – Associação Portuguesa de Desportos x Sport Club Corinthians Paulista

📍 Canindé