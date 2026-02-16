Rodada do Sul-Mato-Grossense tem goleada e mudanças na tabela

Com várias mudanças na tabela, a sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense chegou ao fim. A Lance!TV, canal do Lance! no YouTube, transmitiu ao vivo o empate por 1 a 1 entre Costa Rica e Naviraiense, com narração e imagens. Assista aos melhores momentos do jogo abaixo.

Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, o Naviraiense segue na liderança após a igualdade de ontem. O time tem 14 pontos e está logo acima do Operário, que venceu o Pantanal por 3 a 0 e foi a 13 pontos.

O Dourados goleou o Bataguassu por 7 a 2 e pulou diretamente para o terceiro lugar, aparecendo logo acima do adversário - ambos possuem nove pontos. Já o Ivinhema derrotou o CRA por 1 a 0 e foi a oito pontos, na quinta posição. O 1 a 1 entre Águia Negra e Corumbaense completou a rodada do Sul-Mato-Grossense.

Partida entre Dourados e Bataguassu, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense (Foto: Marcelo Berton/@berton_shots_jpn)

O Pantanal, com oito pontos, completa a zona de classificação para a segunda fase. Costa Rica (oito), Corumbaense (sete), Águia Negra (sete) e CRA (seis) surgem na sequência da tabela.

Próximos jogos

A oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontecerá no próximo fim de semana, com uma partida valendo a liderança. Confira abaixo as datas e horários (de Brasília) dos duelos:

CRA x Pantanal - sábado (21), às 16h

- sábado (21), às 16h Corumbaense x Dourados - sábado (21), às 18h

- sábado (21), às 18h Bataguassu x Costa Rica - sábado (21), às 18h

- sábado (21), às 18h Naviraiense x Operário - domingo (22), às 16h

- domingo (22), às 16h Ivinhema x Águia Negra - domingo (22), às 17h

Os dois primeiros colocados terão vaga direta na semifinal, enquanto que as equipes entre o terceiro e o sexto lugar disputarão a segunda fase do Sul-Mato-Grossense. Os dois últimos clubes na tabela serão rebaixados.

