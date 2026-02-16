O Corinthians confirmou, na tarde desta segunda-feira (16), a lesão do atacante Yuri Alberto, que deixou o campo chorando e de maca durante a vitória diante do São Bernardo, neste domingo (15), pelo Campeonato Paulista.

Após exame de ressonância magnética, foi identificada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube.

O clube não divulga prazo de recuperação, mas, nesses casos, jogadores que sofrem esse tipo de lesão costumam ficar afastados entre quatro e oito semanas. Assim, a tendência é que Yuri Alberto desfalque o Corinthians ao menos nas partidas contra o Athletico-PR e a Portuguesa.

O lance aconteceu aos 40 minutos da segunda etapa, quando o jogador recebeu a bola, arrancou em direção ao gol, mas interrompeu a jogada, levou a mão à parte posterior da coxa e precisou de atendimento do departamento médico.

Yuri Alberto iniciou a partida no banco de reservas, já que o técnico Dorival Júnior adotou o critério de rodar o elenco neste momento de maior desgaste na temporada. A tendência é que o camisa 9 passe por exames nas próximas horas para avaliar a gravidade da lesão.

Yuri Alberto deixou o campo lesionado (Foto: Ariston Tavares/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Lista de desfalques

Essa é mais uma dor de cabeça para Dorival, que tem enfrentado dificuldades para escalar o Corinthians pela sequência de jogos e problemas médicos. André, autor do gol da vitória neste domingo (15), voltou a atuar neste confronto após se recuperar de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

A lista de desfalques ainda inclui Breno Bidon, com estiramento no músculo posterior da coxa direita; Hugo, que sofreu lesão no menisco lateral do joelho direito; e Kaio César, diagnosticado com problema no músculo posterior da coxa direita.

Por conta do controle de carga, o treinador também optou por preservar Gustavo Henrique e Memphis Depay, que não foram relacionados para a partida.

O que vem pela frente?

O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase do estadual, o time comandado por Dorival Júnior encerrou a campanha na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

A Portuguesa, que terminou a fase inicial uma posição acima, somou 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.

Por ter feito campanha inferior, o Corinthians será visitante no confronto. A tendência é que a Lusa mande a partida no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Antes do confronto, o Timão visita o Athletico-PR, em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os duelos das quartas de final:

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Red Bull Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

