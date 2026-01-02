São Paulo vira ano em crise política e busca estabilidade para ter sucesso no campo

A temporada 2026 inicia com contornos tensos nos bastidores do São Paulo. A reta final de 2025, além da frustração pelos resultados em campo, se tornou mais pesada pelas polêmicas envolvendo membros da diretoria são-paulina. Para driblar a crise neste ano, o Tricolor precisará buscar mais estabilidade dentro e fora dos gramados para recompensar o torcedor.

Apesar de não ter conseguido a vaga na Libertadores deste ano, o São Paulo tem pela frente uma Sul-Americana que, nesta temporada, terá clubes de peso na disputa, tornando-a uma competição dura de ser jogada. Times tradicionais como os argentinos Racing, campeão em 2024, e River Plate, o Olímpia, do Paraguai, além de times brasileiros competitivos, a exemplo de Atlético Mineiro, Santos (que terá Neymar) e Grêmio, estarão na competição continental ao lado do tricolor paulista.

Ao seu favor, o São Paulo tem um treinador que mostrou potencial para disputar torneios de mata-mata, apesar da eliminação na Libertadores deste ano, e que contornou, na medida do possível, as dificuldades de montar seus times diante de tantas lesões. Crespo não demonstrou dúvida ao ser questionado sobre sua permanência para a atual temporada, o que indica um técnico compromissado com o projeto a médio ou longo prazo no ano. E o mesmo espera-se da diretoria.

No papel, o São Paulo ainda tem um bom time, que precisará ser mais estável e efetivo na preparação física para não oferecer riscos a Crespo ao longo de 2026. Ainda é preciso aguardar o fim da janela para entender as reposições que o clube terá após as saídas de nomes importantes, como Luiz Gustavo, além da aposentadoria de Oscar. Mas o Tricolor deu o primeiro passo na reformulação do setor de saúde e recuperação dos atletas e contratou 12 novos especialistas para atuar com o elenco.

O perfil de contratações não deve mudar, já que o São Paulo segue sem poder gastar altos valores em contratações. Mas a manutenção de nomes como Enzo Díaz e Gonzalo Tapia, comprados em negociação com o River Plate, que também contou com a venda de Galoppo para os argentinos, também agrega para Crespo ter um elenco base para 2026.

Os primeiros meses também carregam a expectativa do retorno de três nomes importantes no ataque e que podem ajudar o São Paulo a solucionar a falta de efetividade em jogos decisivos de 2025. Calleri, André Silva e Ryan Francisco se recuperam de lesão no joelho e retornarão aos poucos ao longo do primeiro semestre. A divisão de base também pode ajudar a encorpar o plantel com a chegada de destaques da Copinha, disputada agora em janeiro, além da recuperação de outro lesionado formado em Cotia, o volante Hugo.

Crespo teve dificuldades de montar elenco na temporada 2025. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A temporada é a última de Casares no comando do clube, já que precisará deixar o cargo para o próximo presidente assumir no ciclo de 2027 a 2029. O mandatário tenta contornar um cenário que envolve possível pedido de impeachment e investigação da Polícia Civil sobre um suposto desvio de verbas envolvendo contratação de jogadores.

Não há indicações de envolvimento de Julio Casares nas investigações, mas o presidente precisará trabalhar para blindar a parte do campo dos problemas fora dele durante o ano, principalmente para que a comissão técnica tenha o foco voltado para o campo.